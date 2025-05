Нил Дракманн не хочет, чтобы артисты копировали образы из игры.

Создатели сериала "Последние из нас" сознательно отстранили актёров от первоисточника, оригинальной игры студии Naughty Dog. По словам шоураннеров Крэйга Мейзина и Нила Дракманна, актёрам не рекомендовали играть в The Last of Us или даже смотреть летсплеи.

Дракманн, один из авторов оригинальной игры, подчёркивает, что глубоко уважает актёров, подаривших персонажам голос и мимику в игровом оригинале, но сериал должен был быть самостоятельным произведением.

Так, Белле Рамзи позволили строить образ Элли с нуля, не оглядываясь на Эшли Джонсон. Такой подход стал частью общего замысла: The Last of Us на экране - это не просто пересказ, а эмоциональное переосмысление.

Однако во втором сезоне придерживаться стратегии оказалось сложнее. Новые участники каста, Изабелла Мерсед и Янг Мазино, уже успели познакомиться с The Last of Us.

Мазино признался, что прошёл игру перед встречей с режиссёром. Но при этом отметил: он осознаёт разницу между игрой и сериалом, и намерен идти по собственному маршруту.

Ранее мы рассказывали, что создатель The Last of Us Нил Дракманн поделился, почему сериал стал настолько популярен. Шоу почти полностью повторяет сценарий игры, но при этом для просмотра сериала в оригинал играть необязательно.

