Это можно сделать с помощью магазинной химии или народными средствами.

Клубника - это очень вкусная и многими любимая ягода. Однако при выращивании она может быть капризной. Опытные садоводы знают, чем удобрить клубнику во время цветения, чтоб получить хороший урожай.

Чем подкормить клубнику во время цветения

Классической подкормкой для этой ягоды можно считать нитрофоску. На одно ведро понадобится всего одна столовая ложка этого средства. Нужно полностью растворить удобрение, а затем использовать эту воду для полива кустов.

Эта подкормка обеспечит растения калием, фосфором и азотом. Они отвечают за цветение, рост и урожай. Важно использовать комплексное удобрение, а не что-то одно.

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Чтоб дать своей клубнике достаточно микроэлементов, возьмите борную кислоту. Стоит быть осторожными, поскольку она может накапливаться в ягодах и является канцерогеном. Если вы все же решили использовать эту подкормку, но разведите чайную ложку этого средства в ведре теплой воды и поливайте кусты под корень.

Чем подкормить клубнику весной без химии

К счастью, не обязательно покупать магазинную химию, чтоб удобрить свои растения. Есть хорошие варианты, чем подкормить клубнику, чтоб это было более безопасно.

Хорошим удобрением является обычная зола. Она насытит вашу клубнику фосфором, а также калием, в которых та нуждается. Под каждый куст насыпьте одну горсть, равномерно покрывая грунт, и полейте.

Кроме того, можно приготовить подкормку из дрожжей. Однако ее стоит воспринимать больше как БАД, чем полноценное удобрение.

На ведро воды возьмите 200 граммов свежих дрожжей. Полностью растворите их и поливайте растения. Вносить их лучше всего в паре с золой.

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