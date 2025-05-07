Релиз должен состояться до марта 2026 года.

Electronic Arts подтвердила, что следующая часть Battlefield выйдет до конца марта 2026 года, а её полноценный анонс состоится летом 2025-го. Это будет не просто новая игра, а, "ключевой шаг" в развитии франшизы шутеров.

Над проектом работают сразу четыре студии под флагом Battlefield Studios. DICE отвечает за мультиплеер, Motive занимается созданием карт и одиночных миссий, Criterion ведёт работу над сюжетной кампанией, а Ripple Effect разрабатывает совершенно новый игровой режим, которого прежде не было в серии.

Действие развернётся в современном мире, и EA подчёркивает, что теперь вся команда работает в рамках общей вселенной, а не отдельных разрозненных эпизодов, как раньше.

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В марте игра перешла в стадию закрытого тестирования. Несмотря на NDA, в сеть уже попали фрагменты геймплея. Компания хочет возвращения к истокам, только с упором на более продвинутую графику.

Ранее разработчики нового Battlefield рассказали о системе разрушения. Разрушительность станет важным аспектом геймплея.

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