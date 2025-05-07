Ранее американским подросткам младше 16 лет запретили покупать лутбоксы в игре без согласия родителей.

Hoyoverse ужесточает правила для игроков Genshin Impact в США: до конца мая 2025 года в игре вводится обязательная проверка возраста. Как объяснили разработчики, решение напрямую связано с изменениями в американском законодательстве.

Теперь всем игрокам, вне зависимости от даты регистрации, придётся подтвердить свой возраст. В противном случае их аккаунт будет сначала заблокирован, а позже - полностью удалён.

Проверку можно будет пройти с 20 мая, система автоматически запросит данные при входе в аккаунт или при его создании. Крайний срок - 18 июля. После этой даты пользователи, не подтвердившие возраст, потеряют доступ к игре и лишатся списка друзей, чатов и персональных настроек. Ещё через год, 20 июля 2026-го, Hoyoverse начнёт окончательное удаление аккаунтов, оставшихся без верификации.

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На какой именно закон ссылается студия, официально не сообщается. Однако в январе в США вступили в силу новые правила, запрещающие продажу лутбоксов подросткам без согласия родителей.

Ранее мы рассказывали, что ремастер Oblivion за неделю вошёл в список самых продаваемых игр года в США. Переиздание уступает по продажам только Assassin's Creed Shadows и Monster Hunter Wilds.

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