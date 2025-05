Автор психоделической игры про дельфина Ecco the Dolphin запустил таймер до ремастера

До конца отсчета остается 8 тысяч часов.

Серия Ecco the Dolphin возвращается спустя десятилетие после исчезновения. Геймдизайнер Эд Аннунциата объявил о выпуске ремастеров первых двух частей и создании полноценного продолжения.

Работой займется оригинальная команда разработчиков. В дополнение к анонсу открылся сайт eccothedolphin.com, где уже запущен таймер на 8 с половиной тысяч часов. Обратный отсчет завершится 26 апреля 2026 года в 19:00.

Ecco the Dolphin - это одна из самых странных и самых атмосферных адвенчур 90-х. Главный герой - дельфин по имени Экко, который сражается с акулами, инопланетянами и параллельными измерениями. Игра сочетала суровую сложность, мрачный тон, высокодетализированную графику по меркам 1992 года и неожиданные для жанра темы, вроде климатических катастроф, разрушения океанов и самопожертвования.

Сиквел The Tides of Time развил идеи первой части, а в начале 2000-х серия попыталась перезапуститься в 3D с Defender of the Future, но без особого успеха.

Теперь франшиза, которую многие считают недооцененной классикой, может получить второй шанс. Ремастеры станут первым шагом, а новая часть обещает современный геймплей.

