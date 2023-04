Это визуальная новелла с детективным сюжетом.

Издательство SEGA решило необычным способом отпраздновать 1 апреля. Компания выпустила в Steam бесплатную игру про расследование убийства своего талисмана — синего ежа Соника.

Проект получил название The Murder of Sonic the Hedgehog. Добавить его в библиотеку и пройти может любой желающий. Для этого достаточно посетить страницу игры.

The Murder of Sonic the Hedgehog выполнена в жанре детективной визуальной новеллы. В описании проекта сказано: "Сегодня день рождения Эми Роуз, и она устраивает вечеринку с загадкой убийства в Mirage Express. Когда жертвой игры становится ежик Соник, все отправляются на поиски решения. Однако что-то не так — действительно ли это невинная игра или что-то более зловещее?"

Особенности The Murder of Sonic the Hedgehog

В игре есть как знакомые, так и новые персонажи. К последним относится сотрудник Mirage Express, который впервые вышел на работу, и добрый кондуктор, готовящийся отправиться на пенсию.

Пользователям понадобится вести расследование и допрашивать пассажиров. Геймплей The Murder of Sonic the Hedgehog преимущественно построен на диалогах.

Игра способна похвастаться красочной графикой. Все модели и фоны были нарисованы вручную.

Согласно сайту How Long to Beat, The Murder of Sonic the Hedgehog проходится за 2-4 часа в зависимости от освоения дополнительного контента. Пользователям Steam понравился подарок SEGA. Они оставили 7886 отзывов об игре, 98% из которых положительные.

