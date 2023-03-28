В Valve рекомендуют к тому моменту обновиться на более свежую версию OC.

C 1 января 2024 года Steam перестанет работать на Windows 7 и 8. Если верить статистике, таких пользователей не больше 2%.

Valve объяснила решение тем, что некоторые функции сервиса завязаны на Google Chrome, а его поддержка на старых версиях Windows прекратилась. Поэтому Steam сможет нормально запускаться только на Windows 10 и 11.

Чтобы продолжать использовать Steam и иметь возможность запускать купленные игры, пользователям необходимо будет установить более новую версию Windows – говориться в сообщении Valve.

К слову, по официальной статистике за февраль 2023 года, только 1.48% пользователей Steam используют "семерку", а доля Windows 8.1 еще меньше – 0.36%. В свою очередь, Windows 10 установлена на 64.68% компьютеров, а Windows 11 – на 33.27%.

Valve регулярно проводит опросы среди пользователей Steam. Они касаются информации о "железе", на котором предпочитают играть геймеры.

Несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – по состоянию на февраль 2023 года она установлена почти в 6% систем. На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%).

Что касается процессоров, то здесь доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam.

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