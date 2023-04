Если добавить копию Breathedge в библиотеку, то российская студия будет иметь с нее доход.

В Epic Games Store стартовала новая раздача игр. Пользователи до 4 мая, 18:00 по Киеву, могут получить Poker Club и Breathedge. Вот только последнюю создали российские разработчики, и получать ее определенно не стоит. После завершения этой акции в сервисе станут бесплатными спортивный экшен Against All Odds, гоночная аркада Horizon Chase Turbo и приключенческий платформер Kao the Kangaroo.

Когда в конце декабря в Epic Games Store проходила раздача Encased, мы объясняли, почему нельзя в ней участвовать. Все эти тезисы справедливы и для Breathedge. Этот симулятор выживания на космическом судне вышел в раннем доступе Steam в сентябре 2018 года. Тогда игрой занималась российская студия Redruins Softworks исключительно собственными силами.

С релизом полноценной версии в феврале 2021-го команде помогло издательство HypeTrain Digital. Наверняка именно с ним Epic Games договаривалась о раздаче игры, но здесь есть загвоздка.

Видео дня

Компания оплачивает все копии, которые пользователи получают в EGS, из своего кармана. У Redruins точно есть договор о разделении дохода с HypeTrain, ведь российская студия долго разрабатывала Breathedge на собственные средства. А раз так, то ей достанется часть денег, полученных с раздачи симулятора выживания. Эти средства пойдут на оплату налогов и финансирование войны в Украине. Вот почему пользователям нельзя получать проект даже бесплатно.

Что известно о Poker Club

Вторая игра с раздачи в EGS — это покерный симулятор. Он включает десять турнирных режимов по техасскому холдему. Главная цель в Poker Club — пройти путь от любителя до профессионала и победить во всех состязаниях.

Игра может похвастаться разнообразием арен, возможностью настроить своего персонажа и мультиплеером. В последнем можно создавать матчи со своими правилами.

Вас также могут заинтересовать новости: