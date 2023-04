Новая акция для пользователей со щедрым подарком.

В магазине Epic Games Store не прекращаются еженедельные раздачи игр. На этот раз пользователи могут посетить сервис и добавить в свою библиотеку Never Alone и Beyond Blue. Акция продлится до 27 апреля, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача симулятора выживания в космосе Breathedge от российских разработчиков. Получать эту игру не стоит, так как часть средств гарантированно отправиться авторам из государства-агрессора.

Подробнее о бесплатных проектах в Epic Games Store

Never Alone — это атмосферный платформер, который студии Upper One Games и E-Line Media создавали в сотрудничестве с инупиатами, коренным народом Аляски. Сюжет игры демонстрирует приключение маленькой девочки по имени Нуна. Деревня героини находится на грани исчезновения из-за нападения враждебного духа и непрекращающейся метели. Девочка отправляется в путешествие по землям Аляски, чтобы выяснить причину длительной непогоды. В основу сюжета Never Alone легла древняя история инупиатов.

Сопровождать Нуну будет Лис, которым может управлять второй игрок. Вместе героям предстоит решать пространственные головоломки, построенные на взаимодействии персонажей, и исследовать мир. Пользователи побывают в подводных пещерах и увидят ледяную тундру. В Steam Never Alone получила 5335 отзывов, 81% из которых положительные.

Beyond Blue — это подводное приключение и вторая игра от E-Line Media в списке. События проекта разворачиваются в недалеком будущем. Пользователям предстоит исследовать секреты океанических глубин глазами главной героини Мирай.

Геймплей в игре включает использование технологий для изучения подводной части нашей планеты, наблюдение и взаимодействие с обитателями этого мира. Все механики в проекте настраивают на неспешное и расслабляющее прохождение с возможностью вдоволь насладиться красочным окружением. В Steam Beyond Blue имеет рейтинг 87% на основе 807 отзывов.

