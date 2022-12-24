Это проект от российской студии.

Студия Epic Games уже успела порадовать пользователей достойными раздачами игр в своем сервисе EGS в рамках новогодней акции. Вчера она дарила всем желающим три части Fallout. А вот новый бесплатный проект забирать не стоит, ведь это Encased — научно-фантастическая RPG от российской студии Dark Crystal Games.

Игру издала Prime Matter, входящая в шведский холдинг Embracer Group. Именно с этой компанией Epic Games договаривалась о раздаче. Получить Encased с российских и беларуских аккаунтов нельзя. Однако есть один важный нюанс.

При заключении договора между Prime Matter и Dark Crystal Games устанавливались определенные правила разделения прибыли. Разработка Encased не финансировалась издательством со старта. В сентябре 2019 года игра вышла в раннем доступе Steam, а сделка была заключена только осенью 2020-го. Партнерство с Prime Matter позволило локализовать RPG и добавить в финальную версию дополнительный контент.

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И раз Dark Crystal выпустила раннюю версию своими силами и вложила в Encased собственные средства, то она гарантированно получает существенную часть прибыли от каждой проданной копии. В EGS игра раздается бесплатно, однако здесь мы подходим к ранее упомянутому нюансу. Epic Games компенсирует каждую копию, которую пользователи добавят себе в библиотеку.

То есть Dark Crystal получит деньги с раздачи, причем пропорционально количеству игроков, забравших себе Encased. А финансы для россиян – это уплата налогов, операционные расходы и, соответственно, спонсирование войны.

Encased — кратко об игре

Это научно-фантастическая RPG в духе первых частей Fallout. События игры разворачиваются в альтернативных 70-х годах прошлого века.

Сюжет посвящен исследованию Купола — большой загадочной постройки, которую обнаружили в одной из отдаленных пустынь. Люди, вошедшие внутрь здания, больше не могут его покинуть.

Геймплей включает сражения, вариативное выполнение заданий, сбор экипировки, прокачку персонажей и так далее.

В Steam Encased получила 3188 отзывов, 79% из которых положительные.

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