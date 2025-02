Большая часть трансляции была посвящена кроссплатформе.

В ночь с 12 на 13 февраля Sony провела State of Play – презентацию новых игр для PS5 и PS VR2. Death Stranding 2 и Bloodborne на ПК не показали, но все равно было много чего интересного. Мы собрали главные трейлеры в одном посте.

Saros. Новая игра от создателей Returnal – главный анонс презентации. Нас вновь ждет roguelite-шутер с геймплейным лупом перерождений. Релиз только в 2026 году эксклюзивно на PlayStation 5 (по крайней мере, для начала).

Видео дня

MindsEye. Студия Build A Rocket Boy под руководством бывшего продюсера GTA Лесли Бэнзиса представила сразу два трейлера приключенческого ААА-экшена, который многие уже несколько шутливо окрестили "убийцей GTA 6". Игра выйдет летом 2025 года на ПК и консолях PlayStation.

Tides of Annihilation. Это фэнтезийный экшен, при создании которого вдохновлялись сюжетами про рыцарей Круглого стола. Главную героиню озвучила Шэдоухарт из Baldur's Gate 3. Релиз состоится на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

DLC для Lies of P. Один из лучших представителей Soulsborne-игр получит масштабное сюжетное дополнение летом 2025 года. Сюжетно Overture будет приквелом Lies of P, действие развернется в городе Крат в конце XIX века.

Days Gone 25 апреля получит remastered-версию. Добавят несколько режимов игры и переработают графику. Стоимость апгрейда с версии для PS4 составит 10 долларов.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater наконец получил дату релиза. Ремейк культового стелс-экшена будет доступен 28 августа 2025-го на ПК, PlayStation и консолях Xbox Series.

Hell is Us выйдет 4 сентября 2025 года на ПК, консолях Xbox и PlayStation 5. Приключенческий экшен от Джонатана Жак-Бельте, арт-директора последних Deus Ex расскажет о стране, разрушенной войной. Кроме человеческих распрей, этот мир постигла загадочная катастрофа, которая вывела на свет жутких сущностей.

Lost Soul Aside, ролевой экшен в стиле Devil May Cry и Final Fantasy XV, который анонсировали почти 10 лет назад, готов к релизу – игра выйдет 30 мая. на ПК и PS5.

Stellar Blade заглянет на ПК в июне. Помимо этого, объявили о кроссовере с Goddess of Victory: Nikke, другим экшеном от тех же разработчиков из Shift Up.

Другие анонсы и трейлеры:

Запись презентации:

Вас также могут заинтересовать новости: