Анонсирована новая презентация Playstation – покажут много игр, возможно, даже Bloodborne

Трансляция пройдет в ночь на 13 февраля и продлится больше 40 минут.

Sony сообщила, что пришло время для нового State of Play. Мероприятие начнется 13 февраля в 00:00 по киевскому времени и продлится 40 минут.

За это время обещают поделятся новыми подробностями о грядущих игр для PS5. Судя по продолжительности презентации, зрителей, в том числе ждут анонсы.

Февральский State of Play: какие игры покажут

В Sony не сделали никаких намеков на то, что конкретно покажут на грядущей State of Play, но есть пару очевидных кандидатов. Например, новый трейлер Death Stranding 2 с датой релиза. На днях Кодзима показал фрагмент нового трейлера и заявил, что ролик сейчас на финальном этапе.

Также ожидается анонс переиздания старых частей God of War, в которых Кратос путешествовал по Греции. Данные слухи ходят уже давно, однако активизировались в преддверии мероприятия.

Возможно, анонсируют ремейк Bloodborne. Недавно Sony стала крупнейшим акционером Kadokaws, материнской компании FromSoftware, а в последние недели начала блокировать фанатский контент по игре. Да и 10-летний юбилей уже в следующем месяце.

Видео дня

Трансляция пройдет на YouTube, Twitch и TikTok.

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