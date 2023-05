Речь о The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Похоже, у юристов Nintendo в ближайшее время будет много работы. Неизвестные пользователи заранее получили доступ к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и слили ее в Сеть.

Как сообщили на Reddit, отдельные покупатели получили физические издания игры. Они воспользовались эмуляторами на ПК, чтобы запустить проект и начать прохождение, хотя до релиза оставалось почти две недели. Сначала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пытались транслировать на Twitch, однако площадка отреагировала на утечку. После этого стрим начался в Discord.

А затем стало известно, что игру выложили в свободном доступе в Сети. Сейчас копии The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже присутствуют на большинстве торрент-трекеров. Из-за этого количество спойлеров к сюжету и геймплею многократно выросло. В соцсетях и на профильных форумах можно найти множество скриншотов из игры.

Чтобы снять с себя ответственность за пиратство, пользователи начали массово писать на сервере Discord, где впервые транслировали Tears of the Kingdom, шаблонное сообщение: "В случае расследования со стороны какой-либо федеральной структуры или чего-то подобного, я не имею никакого отношения к этой группе или к людям в ней, я не знаю, как я здесь оказался, возможно, добавлен третьей стороной, я не поддерживаю никаких действий членов этой группы".

Nintendo гарантированно начнет разбирательство, чтобы выяснить имена людей, ответственных за утечку. Компания может направить запросы к Discord с требованием раскрыть данные пользователей, которые транслировали Tears of the Kingdom и распространяли скриншоты. Ранее она уже требовала от сервиса раскрыть личность человека, опубликовавшего фотографии с артбуком игры.

Это не первая крупная утечка в истории Nintendo. Похожая ситуация возникала накануне релизов Pokemon Legends: Arceus и The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Wii U. Пока что компания не предоставила официальных комментариев касательно слива.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

Nintendo пока раскрыла мало деталей игры, но это и не удивительно. После феноменального успеха Breath of the Wild отличные продажи Tears of the Kingdom обеспечены. Так что компании нет смысла проводить агрессивный маркетинг.

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновляются идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочует из предыдущей части, но значительно расширится. Например, Линк сможет исследовать сооружения на небесах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

