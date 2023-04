Игра дарит невероятное чувство свободы.

Западные блогеры и журналисты сумели поиграть в предварительную версию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Они опубликовали множество геймплейных видео и поделились интересными деталями.

Первое, что нужно знать — новый приключенческий экшен не копирует Breath of the Wild, а развивает идеи предыдущей части в новом направлении. Nintendo решила предоставить в Tears of the Kingdom запредельный уровень свободы. Пользователи вольны путешествовать по миру, выполнять задания и решать головоломки сотнями разных способов.

За это отвечают новые механики взаимодействия с окружением. У Линка будут специальные устройства, которые позволяют менять, улучшать и соединять объекты. Таким способом удается конструировать транспортные средства и многие другие приспособления. Сюда относятся лодки, летающие шары, подобия автомобилей, ракетные ранцы и так далее.

Журналисты выполняли квест с необходимостью пробраться в крепость. Его можно было завершить даже без участия в драке, к примеру, с помощью летательного аппарата. Какого именно, пришлось разбираться самостоятельно. И в этом вся суть The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — игра включает огромный простор для экспериментов. Не все они окажутся успешными, однако сам процесс дарит много удовольствия.

Другие подробности The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от прессы

У Линка будет много новых инструментов. Они дают колоссальное количество возможностей даже за пределами создания механизмов. Например, журналисты упомянули наделение снаряжения свойствами окружающих предметов и установку точек воскрешения на карте.

Острова в небе включают уникальные головоломки и места интереса. Однако пользователям надо будет придумать, как добраться до некоторых из них.

Каждую задачу можно решить десятками способов, в том числе неочевидных с необычным применением предметов.

Репортеры беспокоятся за производительность. Пока неясно, насколько хорошо Nintendo Switch справится со столь масштабной и амбициозной игрой.

