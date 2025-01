Издание DSOGaming вспомнило игры прошедшего года с лучшей и худшей оптимизацией.

Издание DSOGaming, которое специализируется на игровых бенчмарках, опубликовало рейтинг видеоигр 2024 года с лучшей оптимизацией. Они стабильно и шустро работали на релизе, при этом радуя картинкой и адекватными системными требованиями.

Согласно экспертам, игрой с самой лучшей оптимизацией в 2024 году оказалась Dragon Age: The Veilguard. Игра вышла без единого переноса, отлично выглядит и хорошо работает даже на старых видеокартах. Также новинку похвалили за использование технологии Strand Hair для естественной симуляции человеческих волос, которую EA впервые представила в серии FIFA, благодаря чему многие персонажи выглядят великолепно.

На втором месте оказалась адвенчура Indiana Jones and the Great Circle (версия без трассировки пути). К слову, версию с трассировкой пути в DSOGaming назвали самой красивой ПК-игрой 2024 года. Третью позицию в топе занял God of War: Ragnarok.

Топ-10 самых оптимизированных ПК-игр 2024 года по версии DSOGaming:

Dragon Age The Veilguard; Indiana Jones and the Great Circle; God of War: Ragnarok; Call of Duty: Black Ops 6; Senua's Saga: Hellblade 2; Warhammer 40K: Space Marine 2; Tekken 8; Still Wakes the Deep; Empire of the Ants; Like a Dragon: Infinite Wealth.

Также в DSOGaming назвали ПК-игры 2024 года с наихудшей оптимизацией. В него попали всего четыре проекта, включая STALKER 2 от украинской студии GSC Game World, ремейк Until Dawn, Dragon's Dogma 2 и Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Как отметили журналисты, "Сталкер 2" выглядит великолепно, но по-сути игра вышла в бета-версии, и на релизе "порадовала" множеством багов вплоть до блокировки сюжетных квестов. И хоть GSC Game World выпустила несколько патчей, ни один из них не улучшил ее производительность.

Ранее мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl признали одной из самых красивых игр 2024 года по версии издания GamingBolt. В визуальном плане украинский шутер уступил только адвенчуре Senua's Saga: Hellblade 2.

