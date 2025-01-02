Издание DSOGaming, которое специализируется на игровых бенчмарках, опубликовало рейтинг видеоигр 2024 года с лучшей оптимизацией. Они стабильно и шустро работали на релизе, при этом радуя картинкой и адекватными системными требованиями.
Согласно экспертам, игрой с самой лучшей оптимизацией в 2024 году оказалась Dragon Age: The Veilguard. Игра вышла без единого переноса, отлично выглядит и хорошо работает даже на старых видеокартах. Также новинку похвалили за использование технологии Strand Hair для естественной симуляции человеческих волос, которую EA впервые представила в серии FIFA, благодаря чему многие персонажи выглядят великолепно.
На втором месте оказалась адвенчура Indiana Jones and the Great Circle (версия без трассировки пути). К слову, версию с трассировкой пути в DSOGaming назвали самой красивой ПК-игрой 2024 года. Третью позицию в топе занял God of War: Ragnarok.
Топ-10 самых оптимизированных ПК-игр 2024 года по версии DSOGaming:
- Dragon Age The Veilguard;
- Indiana Jones and the Great Circle;
- God of War: Ragnarok;
- Call of Duty: Black Ops 6;
- Senua's Saga: Hellblade 2;
- Warhammer 40K: Space Marine 2;
- Tekken 8;
- Still Wakes the Deep;
- Empire of the Ants;
- Like a Dragon: Infinite Wealth.
Также в DSOGaming назвали ПК-игры 2024 года с наихудшей оптимизацией. В него попали всего четыре проекта, включая STALKER 2 от украинской студии GSC Game World, ремейк Until Dawn, Dragon's Dogma 2 и Brothers: A Tale of Two Sons Remake.
Как отметили журналисты, "Сталкер 2" выглядит великолепно, но по-сути игра вышла в бета-версии, и на релизе "порадовала" множеством багов вплоть до блокировки сюжетных квестов. И хоть GSC Game World выпустила несколько патчей, ни один из них не улучшил ее производительность.
Ранее мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl признали одной из самых красивых игр 2024 года по версии издания GamingBolt. В визуальном плане украинский шутер уступил только адвенчуре Senua's Saga: Hellblade 2.