Hellblade 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 и Silent Hill 2 в топе самых красивых игр 2024 года / коллаж УНИАН

Издание GamingBolt составило топ игр 2024 года с самой красивой графикой. В него вошли сразу 20 проектов, выпущенных за последние 12 месяцев, которые поразили специалистов визуальным стилем и вниманием к деталям. 

Лидером рейтинга стала Senua's Saga: Hellblade 2. Студия Ninja Theory всегда славилась тем, что с каждой новой игрой делает огромный шаг вперед в плане графики, и на этот раз, заручившись поддержкой Microsoft, она выложилась по полной. Разработчики уделили особое внимание проработке мимики героев, освещению и кинематографическим вставкам, создающим уникальный опыт.

Геймплейно Hellblade 2 может понравиться не всем, и многие утверждают, что она не идет ни в какое сравнение с оригиналом во многих важных аспектах, но ее все равно стоит попробовать ради визуальной составляющей, отметили эксперты.

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Senua's Saga: Hellblade 2

На второе место поставили украинский S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Шутер в открытом мире входит в число самых красивых игр, выпущенных в этом поколении, говорится в статье. Он может похвастаться ошеломляющим уровнем детализации, где каждая деталь подчеркивает мрачную атмосферу постапокалиптической Чернобыльской зоны.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Третье место в рейтинге занял авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024, который восхищает своей фотореалистичной графикой. Он использует точную карту Земли с качественными снимками со спутников и аэрофотосъемки. Вы буквально можете посетить любую точку планеты и увидеть ее во всей красе.

Microsoft Flight Simulator 2024

В топ попали и другие громкие релизы. Среди них – ремейк Silent Hill 2 на движке Unreal Engine 5, китайский экшен Black Myth: Wukong, масштабная "ролевка" Final Fantasy VII Rebirth и зрелищный файтинг Tekken 8.

Эти 20 игр назвали самыми красивыми в 2024 году:

  1. Senua's Saga: Hellblade 2
  2. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  3. Microsoft Flight Simulator 2024
  4. Silent Hill 2
  5. Final Fantasy 7 Rebirth
  6. Black Myth: Wukong
  7. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  8. Tekken 8
  9. Suicide Squad: Kill the Justice League
  10. Indiana Jones and the Great Circle
  11. Dragon's Dogma 2
  12. Star Wars Outlaws
  13. Dragon Age: The Veilguard
  14. Stellar Blade
  15. Like a Dragon: Infinite Wealth
  16. DRAGON BALL: Sparking! ZERO
  17. Gray Zone Warfare
  18. Empire of the Ants
  19. Bodycam
  20. F1 24

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год грозит порвать все рейтинги и чарты. Что говорить, если в одном только феврале выходят Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Civilization 7, Avowed и Monster Hunter Wilds. А осенью мы ждем ГТА 6.

В Steam меж тем продолжается большая зимняя распродажа, на которой можно урвать хиты этого (включая STALKER 2) и прошлого года по неплохой цене.

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