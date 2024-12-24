Геймплейно они могут понравиться не всем, но в плане визуала эти игры превзошли все ожидания.

Издание GamingBolt составило топ игр 2024 года с самой красивой графикой. В него вошли сразу 20 проектов, выпущенных за последние 12 месяцев, которые поразили специалистов визуальным стилем и вниманием к деталям.

Лидером рейтинга стала Senua's Saga: Hellblade 2. Студия Ninja Theory всегда славилась тем, что с каждой новой игрой делает огромный шаг вперед в плане графики, и на этот раз, заручившись поддержкой Microsoft, она выложилась по полной. Разработчики уделили особое внимание проработке мимики героев, освещению и кинематографическим вставкам, создающим уникальный опыт.

Геймплейно Hellblade 2 может понравиться не всем, и многие утверждают, что она не идет ни в какое сравнение с оригиналом во многих важных аспектах, но ее все равно стоит попробовать ради визуальной составляющей, отметили эксперты.

Видео дня

На второе место поставили украинский S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Шутер в открытом мире входит в число самых красивых игр, выпущенных в этом поколении, говорится в статье. Он может похвастаться ошеломляющим уровнем детализации, где каждая деталь подчеркивает мрачную атмосферу постапокалиптической Чернобыльской зоны.

Третье место в рейтинге занял авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024, который восхищает своей фотореалистичной графикой. Он использует точную карту Земли с качественными снимками со спутников и аэрофотосъемки. Вы буквально можете посетить любую точку планеты и увидеть ее во всей красе.

В топ попали и другие громкие релизы. Среди них – ремейк Silent Hill 2 на движке Unreal Engine 5, китайский экшен Black Myth: Wukong, масштабная "ролевка" Final Fantasy VII Rebirth и зрелищный файтинг Tekken 8.

Эти 20 игр назвали самыми красивыми в 2024 году:

Senua's Saga: Hellblade 2 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Microsoft Flight Simulator 2024 Silent Hill 2 Final Fantasy 7 Rebirth Black Myth: Wukong Warhammer 40,000: Space Marine 2 Tekken 8 Suicide Squad: Kill the Justice League Indiana Jones and the Great Circle Dragon's Dogma 2 Star Wars Outlaws Dragon Age: The Veilguard Stellar Blade Like a Dragon: Infinite Wealth DRAGON BALL: Sparking! ZERO Gray Zone Warfare Empire of the Ants Bodycam F1 24

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год грозит порвать все рейтинги и чарты. Что говорить, если в одном только феврале выходят Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Civilization 7, Avowed и Monster Hunter Wilds. А осенью мы ждем ГТА 6.

В Steam меж тем продолжается большая зимняя распродажа, на которой можно урвать хиты этого (включая STALKER 2) и прошлого года по неплохой цене.

Вас также могут заинтересовать новости: