Дебютный кадр со съемочной площадки опубликовала друга звезда фильма – Джейми Ли Кертис.

Актриса Джейми Ли Кертис, известная по фильму "Достать ножи" опубликовала в сети первое фото со съемочной площадки фильма по мотивам игры Borderlands. На нем можно увидеть Кейт Бланшетт в роли главной героини Лилит.

Как отметила Джейми Ли Кертис на своей странице в Твиттере, снимок она сделала сама. А в кадре можно рассмотреть только силуэт Кейт Бланшетт без конкретных деталей.

"Это Лилит – наша легендарная героиня с дурным характером, убийца психов и искательница Хранилищ", – написала Ли Кертис.

О сюжете экранизации Borderlands

Лента по мотивам Borderlands расскажет о сирене по имени Лилит (Кейт Бланшетт). Она возвращается на родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь могущественного торговца оружием Атласа. Для своего задания Лилит соберет команду. В нее войдут следующие голливудские звезды:

Комик и актер Кевин Харт ("Джуманджи: Зов джунглей") сыграет бывшего элитного наемника Роланда;

Джейми Ли Кертис ("Достать ножи") предстанет в образе безрассудного ученого по имени Патриция Таннис;

Джек Блэк ("Школа рока") исполнит роль болтливого робота Железяки;

Боксер Флориан Мунтяну ("Крид 2") сыграет громилу Крига;

Ариана Гринблатт ("Очень плохие мамочки 2") исполнит роль Крошки Тины.

Главного злодея фильма, главу оружейной корпорации Atlas сыграет Эдгар Рамирес, известный по роли Джанни Версаче в сериале "Американская история преступлений".

О производстве фильма

Съемки ленты стартовали в апреле этого года. Режиссером экранизации Borderlands стал Элай Рот, за плечами которого такие картины, как "Хостел" и "Тайна дома с часами". Сценаристом фильма выступил Крейг Мейзин, ответственный за сериал "Чернобыль" от HBO, а также экранизацию другой игры – постапокалиптического блокбастера The Last of Us.

Напомним, первая часть фантастического шутера Borderlands от компании Gearbox Software вышла в 2009 году на PS3, Xbox 360 и ПК. Игру тепло встретили, как критики, так и геймеры.

Автор: Сергей Коршунов