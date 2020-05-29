Кейт Бланшетт сыграет главную роль в экранизации игры Borderlands

Актриса исполнит роль Лилит.

Медиакомпания Lionsgate официально подтвердила, что Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands.

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Актриса исполнит роль Лилит, сообщает Entertainment Weekly.

"Мне очень повезло с тем, что Кейт Бланшетт сыграет главную роль в Borderlands. Мы очень хорошо поработали над фильмом "Тайна дома с часами", и я считаю, что нет ничего, с чем бы она не могла справиться. В любом жанре от драмы до комедии и экшена Кейт заставляет каждую сцену "петь", - рассказал режиссер фильма Элай Рот.

Отметим, что подробности о сюжете экранизации игры и дате премьеры пока не поступали.

Borderlands - игра в жанре фантастического шутера от первого лица/ролевой игры, которую разработала компания Gearbox Software для платформ Windows, PlayStation 3, Xbox 360.

На старте игрок выбирает одного из 4 персонажей игры, имеющих свои уникальные навыки и способности. После выбора персонаж начинает получать задания от неигровых персонажей, выполняя которые, он получает деньги, опыт и предметы. Благодаря росту опыта игроки получают рост уровня персонажа, дающий возможность развивать и открывать новые способности в дереве навыков, которое показывает три различных специализации для данного персонажа.

Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача игр. В этот раз пользователи могут получить бесплатно сборник шутеров Borderlands: The Handsome Collection. В него входят Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, а также все дополнения к ним. Раздача продлится до 4 июня.

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