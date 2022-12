Энтузиаст смог реализовать атмосферу зеленого постапокалипсиса.

Фанаты Minecraft постоянно придумывают, что еще интересного можно построить в игре. Недавно один из энтузиастов возвел современный мегаполис, который напоминает Сан-Франциско. А сейчас не менее впечатляющей работой поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Viator. Он построил гигантский заброшенный город.

Пользователь опубликовал видео с демонстрацией своего творения. На кадрах можно увидеть множество полуразрушенных высоток. Некоторые из них наклонились и частично ушли под воду. От других остались лишь ветхие стены.

Интерьеры Viator создал в соответствии с внешним видом. Внутри зданий царит пустота, и лишь отдельные детали напоминают о том, что в городе когда-то жили люди. К особенностям работы энтузиаста можно отнести наличие множества растений и водоема, в котором расположены отдельные постройки. Возможно, автор пытался показать, как в последствие затопления мегаполис опустел и превратился в руины.

Посетителям Reddit понравилось, как Viator реализовал атмосферу зеленого постапокалипсиса. Видео энтузиаста собрало 35,9 тысяч лайков. Комментаторы сравнили заброшенный город с локациями из The Last of Us и Horizon Zero Dawn.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

