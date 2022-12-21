Очередное пополнение списка впечатляющих работ в знаменитой игре.

Фанаты Minecraft успели создать впечатляющую коллекцию городов в игре. Они отличаются масштабами, стилистикой и архитектурой. Например, один из них соорудили на парящих в воздухе островах, а второй — это копия Ярнама из Bloodborne. Недавно в общем списке появилось пополнение благодаря энтузиасту под псевдонимом AccentDesign. Игрок сумел построить в Minecraft невероятно реалистичный огромный город.

Свою работу пользователь опубликовал на сайте Planet Minecraft. А подробно ее разглядеть можно в ролике, опубликованном ниже. Мегаполис напоминает современные европейские и американские города. Его легко спутать с каким-нибудь Сан-Франциско благодаря множеству высоток, аккуратным улицам и побережью.

Чтобы сделать свой город максимально реалистичным, AccentDesign использовал соответствующий набор текстур, которых нет в стандартной версии Minecraft. Энтузиаст также реализовал все сооружения в строгом стиле, который отсылает к лофту или брутализму. Они больше остальных подходят под кубическую концепцию игры.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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