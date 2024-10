Всё дело в излишней коммерциализации индустрии, считает разработчик.

Создатель игр Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps Томас Малер раскритиковал расширение крупных игровых студий, утверждая, что это негативно влияет на качество их проектов.

По его словам, многие успешные студии начинали как небольшие группы энтузиастов, объединённых общей страстью к играм. Эти команды часто состояли из друзей или единомышленников, которые вместе работали над играми, вдохновляясь общими идеями и творческим видением. Однако после достижения успеха студии начинают стремительно расти, привлекая новых людей, что неизбежно меняет внутреннюю культуру и подход к разработке. "Неудивительно, что многие AAA-студии сейчас испытывают трудности, и, по моим прогнозам, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время", отметил Малер.

Томас считает, что увеличение масштаба студий приводит к тому, что руководители сосредотачиваются на коммерческих целях и сроках выхода продукта на рынок. Они начинают вмешиваться в творческий процесс, часто радикально изменяя устоявшиеся методы работы. В результате теряется та самая "магия", которая изначально сделала проекты успешными, и качество игр снижается.

Видео дня

"Вы должны сохранить ту самую искру, которая изначально сделала всё это возможным. Мы работаем с людьми, и индустрия слишком часто забывает об этом", добавил Малер.

Он провёл параллель с группой The Beatles, предполагая, что вмешательство звукозаписывающей компании и добавление новых членов могло бы разрушить ту самую магию, которая сделала их легендарными. "Возьмите The Beatles: они стали успешными, но если бы их звукозаписывающая компания начала говорить Джону, Полу, Ринго и Джорджу, как им писать песни, и, кстати, заставила бы их нанять Лизу, Стюарда, Шейна и Мэри в качестве соавторов, чтобы производить больше материала, и эти новые люди имели бы равное право голоса. Думаете, мы получили бы тот же результат?".

Напомним, что Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Bethesda, который работал над серией TES, а в частности над Oblivion и Skyrim, поделился своими надеждами на сиквел Starfield. По его мнению, Bethesda не хватило опыта в работе над новыми мирами, поэтому "НАСА-панк" Тодда Говарда был воспринят игроками не слишком тепло.

Немного об играх Малера

Серия Ori, созданная студией Moon Studios под руководством Томаса Малера, получила широкое признание за свою эмоциональную историю и уникальный художественный стиль. Первая игра, Ori and the Blind Forest, рассказывает о маленьком духе по имени Ори, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свой умирающий лес Нибель. Игра сочетает в себе элементы платформера и метроидвании, предлагая игрокам исследовать обширный мир, решать головоломки и сражаться с врагами.

Продолжение, Ori and the Will of the Wisps, расширяет вселенную первой части, углубляясь в историю происхождения Ори и представляя новых персонажей. Геймплей стал ещё более насыщенным благодаря новым способностям, улучшенной боевой системе и разнообразным локациям. Обе игры известны своим потрясающим визуальным оформлением, саундтреком и глубоким эмоциональным повествованием, что выделяет их среди других проектов в жанре.

Вас также могут заинтересовать новости: