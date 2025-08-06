Игра требует включённого Secure Boot для работы античита.

Battlefield 2042 получила волну негативных отзывов в Steam, связанных с одним нововведением. Теперь для запуска игры нужно включать функцию Secure Boot. Это обязательное условие EA ввела ещё в конце мая, с выходом патча 8.8.0.

Secure Boot - это функция безопасности в BIOS, которая помогает предотвратить запуск вредоносных программ при старте Windows. EA заявила, что внедрение требования направлено на борьбу с читами. Якобы определённые читы загружаются до загрузки системы, и стандартные античиты с ними не справляются.

Многим игрокам не нравится, что для того, чтобы просто запустить Battlefield 2042, им приходится лезть в BIOS и менять системные настройки. Кто-то пишет, что вообще не знают, как войти в BIOS, кто-то, что их материнская плата не поддерживает Secure Boot, а некоторые используют несколько ОС и включение этой функции приведёт к конфликтам.

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EA опубликовала пошаговую инструкцию, как включить Secure Boot, но это не помогло. Игроки недовольны не столько сложностью, сколько самой необходимостью вмешательства в работу компьютера.

Также известно, что ровно такое же требование будет работать и в Battlefield 6. Открытый бета-тест игры начнётся 7 августа, а полноценный релиз - 10 октября.

Ранее мы рассказывали, что в Battlefield 6 не будет Никки Минаж. Разработчики хотят сделать скины приземлёнными.

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