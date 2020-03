"Одна из лучших игр поколения": игроки и критики в восторге от игры Ori and the Will of the Wisps

На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 91 балл от критиков и 9,6 баллов от игроков.

Сегодня на Xbox One и ПК вышел платформер Ori and the Will of the Wisps.

О чем Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps – это сиквел платформера Ori and the Blind Forest. События второй части разворачиваются за пределами леса Ниббель. Главный герой – дух леса по имени Ори, отправляется в очередной поход, чтобы помочь лесу и его обитателям.

Трейлер Ori and the Will of the Wisps

На агрегаторе рецензий Metacritic версия игры для Xbox One получила 91 балл от критиков и 9,6 баллов от игроков. ПК-версия Ori and the Will of the Wisps получила 89 баллов от критиков и 9,4 – от пользователей.

Что пишут об игре Ori and the Will of the Wisps:

"Невероятно захватывающая игра. Серьезно, без преувеличения, одна из лучших игр поколения. Прекрасная лебединая песня этого поколения консолей и один из шедевров, который, скорее всего, станет лучшей игрой года", - отметил игрок под ником TolerSupreme.

"Абсолютный шедевр. Один из лучших новых IP этого поколения, и его сиквел не разочаровывает. Музыка, геймплей, история - все это сделано на высшем уровне. Не могу дождаться Ori 3", - делится впечатлениями Azzanation.

"Ori and the Will of the Wisps – это идеальное продолжение Blind Forest. Все слабые места в игре были улучшены, в результате чего Ори почувствовал себя более могущественным и взрослым, чем когда-либо прежде", - говорит MrRealms.

"История фантастическая, мир захватывает дух, но все это меркнет в сравнении с прекрасно сделанным геймплеем, в котором отлично работают как элементы платформинга, так и боевые механики. С Will of the Wisps разработчики из Moon Studios превзошли себя", - отмечает Game Informer.

"Will of the Wisps рисует полную палитру разных биомов, плавно переходящих от типичных сказочных лесов с мягкими золотыми лучами света до изумрудных ветвей мрачных и грязных болот. Скорость и возможности для креативного перемещения могут погрузить в дзен — тройные прыжки, окунание в песок, рывки в воде, полеты в воздухе, отталкивания от врагов, чтобы подпрыгнуть еще выше и отбросить их в другом направлении. Все это придает игре второе дыхание", - пишет издание IGN.

Однако не обошлось и без критики. К примеру, портал EMG хоть и похвалил сиквел, но отметил, что "в эпоху эмоциональных платформеров Will of the Wisps не делает ничего, чтобы выделиться".

Издание Polygon и вовсе отказалось выпускать обзор на игру, посоветовав не спешить ее покупать из-за множества технических ошибок. В Polygon отметили, что у игры наблюдаются проблемы с производительностью и провалы в частоте кадров на консолях Xbox One и Xbox One S. Проблема потери прогресса. А также графические сбои и ошибки, затрудняющие игровой прогресс и мешающие прохождению.

