Разработчик считает, что студии просто не хватило опыта работы с новыми мирами.

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит, который работал над Skyrim и Oblivion, поделился своим мнением о будущем серии Starfield, отметив, что игра, несмотря на некоторые недостатки, стала прочным фундаментом для возможного сиквела.

Он сравнил релиз Starfield с первыми частями Mass Effect и Assassin’s Creed, подчеркнув, что продолжения этих игр значительно превзошли оригиналы благодаря учёту ошибок и пожеланий игроков.

"Я с нетерпением жду Starfield 2," - сказал Несмит. "Думаю, что это будет чертовски крутая игра, потому что в ней разработчики исправят многие вещи, которые, по мнению игроков, они не дотянули в первой части."

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По его словам, сиквел возьмёт существующую основу, добавит множество нового и исправит многие проблемы. Он верит, что именно такой подход позволит серии достичь новых высот.

Starfield стала первой за 25 лет новой игровой вселенной от Bethesda. Несмит отметил, что разработка новой франшизы всегда сопряжена с трудностями.

"Когда мы трудились над Skyrim, у нас было огромное преимущество за счёт нашего опыта при разработке Oblivion и Morrowind. Весь этот багаж уже был у нас. Всё, что нам оставалось делать - это продолжать улучшать предыдущие игры и добавлять новый контент."

Он добавил, что им не нужно было строить вселенную с нуля, а если бы это произошло, то это бы затянуло разработку ещё на несколько лет. Это подчёркивает, насколько сложной была работа над Starfield без опоры на предыдущие проекты

В то же время Несмит добавил, что по нынешним темпам Bethesda сиквел Starfield можно ожидать примерно к 2037 году. Студии ещё нужно завершить TES 6, потом выпустить Fallout 5, и только тогда заниматься Starfield 2.

Напомним, что недавно Несмит вспоминал скандальное DLC Horse Armour для TES 4: Oblivion. Выход DLC был сопряжён с критикой игроков, ведь это было первый в истории платный дополнительный контент для игры, который при этом не был сюжетным аддоном. Но несмотря на это, дополнение принесло Bethesda миллионы долларов, заявляет Несмит.

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