Мартин Скорсезе анонсировал документальный фильм об успехе Beatles

Премьера фильма о группе состоится в ноябре.

Было объявлено, что в следующем месяце состоится премьера документального фильма Мартина Скорсезе о первом визите The Beatles в Америку.

Документальная картина под названием "Beatles '64", спродюсированная Скорсезе и снятая Дэвидом Тедески, станет эксклюзивной для платформы Disney+ и начнёт транслироваться 29 ноября 2024 года.

Сюжет фильма посвящен ключевому моменту в истории группы, когда 7 февраля 1964 года "великолепная четверка" впервые прибыла в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, что стало началом глобальной "битломании", охватившей США.

Видео дня

Зрители смогут увидеть их дебютное выступление на шоу Эда Салливана, которое собрало у экранов более 73 миллионов человек. Кроме того, будут показаны ранее неизвестные кадры с участием группы и ее многочисленных поклонников.

Также в фильме запланированы живые выступления The Beatles с их первого концерта в США, состоявшегося в вашингтонском Колизее, и эпизоды с их появлением на шоу Эда Салливана. Эти записи были обработаны с помощью технологий искусственного интеллекта, который помог разделить вокальные и инструментальные дорожки.

После этого, Джайлз Мартин, сын легендарного продюсера Джорджа Мартина, сделал ремикс для новой версии записи.

Оставшиеся в живых участники группы, Пол Маккартни и Ринго Старр, также приняли участие в фильме в качестве сопродюсеров и дали новые интервью, где поделились воспоминаниями о тех знаменательных днях.

Кроме того, среди сопродюсеров фильма значатся Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, а также Оливия Харрисон, вдова Джорджа Харрисона.

Исполнительными продюсерами проекта выступили Джефф Джонс и Рик Йорн.

Напомним, Киану Ривз и Арнольд Шварценеггер озвучат антологию экранизаций видеоигр Secret Level.

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