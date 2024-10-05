Геймеры жалуются на скучный сюжет и нехватку нового контента.

Дополнение Shattered Space к Starfield с момента выхода сталкивается с негативной реакцией игроков. С 30 сентября, когда состоялся релиз DLC, его рейтинг в Steam упал до "в основном негативных", только 31% из 1998 отзывов пользователей оказались положительными.

Игроки отмечают, что Shattered Space не оправдала ожиданий и оказалось менее содержательной, чем ранее выпущенные DLC для игр Bethesda. Основные претензии касаются малой продолжительности сюжетной линии, невысокого качества диалогов, отсутствия новых игровых механик и завышенной цены за контент, который не вносит значительных изменений в игру. Дом Варуун, одна из крупных фракций в лоре вселенной Starfield, которая так и не получила своей цепочки квестов в основной игре, в дополнении оказывается недостаточно проработанной.

Многие игроки сравнивают Shattered Space с другими дополнениями Bethesda, например, Far Harbor для Fallout 4, который кроме добавления нового региона для исследований серьёзно расширял вселенную игры. Shattered Space ограничивается одной планетой, и в нем практически отсутствуют улучшения в космических сражениях, строительстве кораблей или развитии аванпостов.

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Критики на сайте Metacritic также не оценили дополнение: версия для ПК имеет рейтинг 63%, а для Xbox — 57%. Основные жалобы связаны с багами, высокой стоимостью и недостаточным количеством контента.

Starfield: Shattered Space доступна на ПК и Xbox Series.

Напомним, что недавно для The Witcher 3: Wild Hunt было представлено фанатское дополнение, которое добавляет в игру новую сюжетную ветку и локацию для исследований. Автор разработал мод специально для конкурса от CD Project RED.

Немного о Shattered Space

Спустя почти год после релиза Starfield получил первое сюжетное дополнение.

По сюжету главный герой отправляется на планету Варуункай, которая скрыта от ненужных глаз. В городе Дазра проходили секретные эксперименты с гравитационными двигателями, которые закончились трагедией для жителей планеты. Игроку предстоит узнать историю упадка целой цивилизации и распутать клубок политических игр скрытого клана, который всё это время управлял Варуункаем из тени.

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