Metacritic опубликовал рейтинг лучших издателей игр за 2019 год

На первом месте оказалась компания 505 Games.

Сайт Metacritic составил рейтинг лучших издателей видеоигр 2019 года, в который вошли 40 компаний.

Читайте такжеUntitled Goose Game стала игрой года по версии DICE Awards 2020

В список попали издатели, выпустившие за год пять и более игр или DLC.

При подсчете очков учитывались средние оценки релизов на Metacritic, процент положительных и негативных рецензий, а также число новинок с 90 и более баллами.

Первое место заняла компания 505 Games, которая выпустила в прошлом году Control, Bloodstained: Ritual of the Night и Indivisible. На второй строчке оказался издатель Activision Blizzard, который выпустил Sekiro: Shadows Die Twice, Overwatch для Nintendo Switch и расширение для Hearthstone. На третьем месте расположилась Nintendo с Fire Emblem: Three Houses и Super Mario Maker 2.

Полный рейтинг игровых издателей 2019 года по версии Metacritic:

505 Games - 306,7 балла, средняя оценка игр - 80 Activision Blizzard - 301,4 балла, средняя оценка игр - 79,9 Nintendo - 299,2 балла, средняя оценка игр - 80 Paradox Interactive - 296,8 балла, средняя оценка игр - 77,8 Capcom - 291,1 балла, средняя оценка игр - 79,1 Annapurna Interactive - 290,7 балла, средняя оценка игр - 80,5 Xbox Game Studios - 289,6 балла, средняя оценка игр - 76,4 Humble Bundle - 289,2 балла, средняя оценка игр - 76,2 Square Enix - 285 балла, средняя оценка игр - 76,1 Devolver Digital - 283 балла, средняя оценка игр - 76 Focus Home Interactive - 273,6 балла, средняя оценка игр - 74,7 Take-Two Interactive - 273,4 балла, средняя оценка игр - 74,9 Electronic Arts - 270,9 балла, средняя оценка игр - 75,2 Ubisoft - 265,9 балла, средняя оценка игр - 73,3 Team17 - 265,1 балла, средняя оценка игр - 74,7 Spike Chunsoft - 262,9 балла, средняя оценка игр - 75,3 Koei Tecmo Games - 262,1 балла, средняя оценка игр - 74,7 Sega - 253 балла, средняя оценка игр - 73,4 Bandai Namco - 246,5 балла, средняя оценка игр - 71,4 Konami - 244,8 балла, средняя оценка игр - 69,9 Idea Factory - 240,6 балла, средняя оценка игр - 68,7 Sony - 240,5 балла, средняя оценка игр - 71,5 PQube - 237,6 балла, средняя оценка игр - 68,2 Xseed/Marvelous - 234,9 балла, средняя оценка игр - 69,4 tinyBuild - 230,3 балла, средняя оценка игр - 67,8 Iceberg Interactive - 229,9 балла, средняя оценка игр - 70 Koch Media (Deep Silver и Ravenscourt) - 229,9 балла, средняя оценка игр - 69,9 Digerati Distribution - 229 баллов, средняя оценка игр - 69,3 THQ Nordic - 225,4 балла, средняя оценка игр - 66,3 Bethesda Softworks - 225,1 балла, средняя оценка игр - 69,1 NIS America - 222,2 балла, средняя оценка игр - 69 Daedalic Entertainment - 222 балла, средняя оценка игр - 66,7 QubicGames - 218,2 балла, средняя оценка игр - 65,5 Curve Digital - 215,2 балла, средняя оценка игр - 66,2 Plug In Digital - 209,1 балла, средняя оценка игр - 66,1 Ratalaika Games - 203,5 балла, средняя оценка игр - 62,9 Bigben Interactive - 201,5 балла, средняя оценка игр - 64,7 1C Company - 193,2 балла, средняя оценка игр - 62,1 Headup Games - 192 балла, средняя оценка игр - 61,3 Merge Games - 188 баллов, средняя оценка игр - 61,8.

Напомним, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной премии BAFTA Games Awards. В числе лидеров оказались Death Stranding и Control - обе игры представлены в 11 категориях.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.