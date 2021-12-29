В своем новом блоге на портале Лига доцент Государственного налогового университета, кандидат юридических наук Андрей Гмырин анализирует слабые места принятого во втором чтении Госбюджета-2022. Автор считает, что для выполнения этого документа законотворцам придется его корректировать, учитывая новые вызовы, стоящие перед Украиной.

Андрей Гмырин пишет, что месяцем ранее он уже обращал внимание читателей на ряд проблемных моментов законопроекта о Госбюджете-2022, указывая на наличие в нем признаков несбалансированности и отсутствия комплексного подхода. Эксперт надеялся, что ко второму чтению Кабмин и Верховная Рада усовершенствуют законопроект. Но этого не произошло, констатирует автор.

Он отмечает, что в Госбюджете-2022 проигнорирован фактор роста мировых цен на энергоносители, хотя эта тенденция прослеживалась уже давно и была связана с геополитическими шагами России – главного поставщика газа в Европу и Украину. Так, цена январского фьючерса на биржевых торгах в Европе достигла рекордных $2039 за тысячу кубометров. Рост цен на газ непременно отразится на увеличении объемов бюджетных расходов, отмечает аналитик. Другим фактором, оказывающим долгосрочное влияние на украинскую экономику, и который не до конца учли Кабмин и ВР в своем законопроекте, стала пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения. Андрей Гмырин приводит слова заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, который во время брифинга 21 декабря сообщил, что ковидный карантин стоил Украине 0,8% роста ВВП в 2021 году.

Также ученый анализирует статьи Госбюджета-2022, касающиеся социальных расходов. Он пишет, что в законе о госбюджете предусмотрено повышение с 1 октября минимальной заработной платы до 6 700 грн, хотя раньше Кабмин планировал осуществить индексацию до отметки в 6 500 грн и с 1 января. Андрей Гмырин называет повышение "минималки" необходимым шагом, но полагает, что делать его следует в соответствии с графиком и с учетом роста показателя ВВП. Кроме того в законе о государственном бюджете на 2022 год есть пункт об установлении минимальной зарплаты врачам на уровне 20 000 грн и средней – 22 500 грн (прирост составляет 56%).

Другая статья государственной сметы, на которую обращает внимание аналитик, касается расходов в сумме 28,2 млрд грн на индексацию пенсий. При этом общий бюджет пенсионного фонда на 2022 год составляет 531,2 млрд грн. По мнению эксперта, такой объем заложенных средств вовсе не означает существенного повышения денежного обеспечения пенсионеров. Он лишь свидетельствует о демографическом кризисе – увеличении в обществе доли пожилых людей, - что создает налоговую нагрузку в виде ЕСВ на работающих граждан.

Около 1,4 млрд грн заложено в бюджет на расширение перечня административных Е-услуг. Кроме "е-Дії" в Украине должны появиться "е-Ветеран", "е-Нотаріат", "е-Аудитор", "е-Податки", "е-Будівництво". По мнению Андрея Гмырина, предусмотренных бюджетом средств едва ли хватит на реализацию этих проектов, но сам подход к "цифровизации" админуслуг он приветствует. Сомневается автор и в том, на достаточном ли уровне будет профинансирован в 2022 году оборонный сектор государства – особенно, если Украине придется столкнуться с вооруженной агрессией со стороны РФ. На оборону в новом году госбюджетом предусмотрено не менее 5% ВВП, как того и требует Бюджетный кодекс.

По словам эксперта, внимания заслуживает и статья бюджета, которая касается расходов на субсидии гражданам для оплаты ими жилищно-коммунальных услуг. До первого чтения в законопроекте фигурировала сумма в 34 млрд грн, ко второму чтению авторы увеличили ее до 38,4 млрд грн (это на несколько миллиардов гривен больше уровня расходов в прошлом году). При этом к концу 2021 года прогнозируемое увеличение субсидирования уже достигло 47 млрд грн. Иными словами, пишет Андрей Гмырин, реальные потребности финансирования субсидий значительно превысили расходы, заложенные в бюджет в текущем году.

Автор напоминает, что основными донорами бюджета являются отечественные предприятия, уплачивающие НДС, НДФЛ и налог на прибыль. Среди бюджетных новаций доходной части - повышение отчислений от рентных платежей, прогнозируемая сумма которых между первым и вторым чтением выросла на 24 млрд грн и достигла 70 млрд грн. Андрей Гмырин считает этот показатель слишком оптимистичным.

"Хочу напомнить, что принятый 2 декабря Госбюджет-2022 содержит предполагаемый дефицит на уровне 5,5% ВВП. Для страны, которая находится в состоянии турбулентности, это слишком много. Снова придется обивать пороги МВФ? Я убежден, что такой подход к планированию главного финансового документа страны крайне ошибочен, поэтому Кабмину и Верховной Раде придется существенно корректировать его на стадии выполнения", - резюмирует Андрей Гмырин.