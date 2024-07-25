По мнению агентства, в Украине началось начало "процесса, похожего на дефолт".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C (дефолт неизбежен) после ее соглашения с кредиторами о реструктуризации долга на более 20 миллиардов долларов.

"Понижение рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций относительно условий реструктуризации после того, как на прошлой неделе парламент одобрил закон, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему коммерческому долгу означает начало процесса, похожего на дефолт", - говорится в сообщении агенства.

По мнению Fitch, соглашение с внешними коммерческими кредиторами, предусматривает существенное сокращение условий, включая уменьшение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения.

Видео дня

Агентство ожидает, что государство не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая купон по еврооблигациям 2026 года, срок погашения которого наступает 1 августа, пока не будет заключено соглашение о реструктуризации с держателями облигаций.

Кредитный рейтинг Украины

Fitch - одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P. В декабре 2023 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне "СС" (высокая вероятность дефолта).

В марте 2024 года агентство S&P Global заявило, что "практически уверено", что Украина объявит дефолт по внешним коммерческим обязательствам. Из-за этого долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте был снижен до преддефолтного уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: