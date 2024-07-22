Это позволит сэкономить 11,4 млрд долл. на обслуживании долга в течение следующих трех лет.

Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 млрд долл США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд – до 2033 года", – написал он.

По словам премьера, таким образом можно будет высвободить ресурсы на насущные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление.

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В Министерстве финансов сообщили, что сегодня Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом держателей еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности по реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США.

Соглашение о реструктуризации предусматривает, что существующие еврооблигации в обращении будут обменяны на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов состоится в 2029 году. Для сравнения, без реструктуризации, основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Сейчас Украина намерена осуществить сделку по реструктуризации как можно быстрее, при условии готовности документации: "Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 миллиарда долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны.

Угроза дефолта Украины

В июне 2024 года издание Reuters сообщало, что Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозила для Украины дефолтом. Министр финансов Украины Сергей Марченко тогда заявил, что переговоры будут продолжаться. Он ожидал, что правительство достигнет соглашения до 1 августа.

В середине июля стало известно, что Украина и владельцы облигаций начали новый раунд официальных переговоров по реструктуризации долга на более чем 20 миллиардов долларов.

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