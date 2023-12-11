Агентство прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "СС" (высока вероятность дефолта).

Такое подтверждение отражает ожидания Fitch дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего моратория на выплаты по еврооблигациям 1 сентября 2024 года, говорится в сообщении Fitch Ratings.

В то же время рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте подтверждены на уровне "CCC-". Более высокий рейтинг долга в национальной валюте (РДЭ) отражает ожидания, что он будет исключен из реструктуризации в следующем году.

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Как отметили в агентстве, рейтинг в нацвалюте отражает все еще значительный кредитный риск по долгосрочному долгу, отчасти из-за неопределенности относительно источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита.

Fitch ожидает, что война в Украине продлится в течение 2024 года в пределах ее текущих широких масштабов. Также агентство прогнозирует рост ВВП Украины на 5,1% в 2023 году после падения на 29,1% в 2022-м. Это на 1,6 п. п. выше последнего обзора в июне. Причины – дальнейшая адаптация бизнеса к условиям войны, улучшение потребительского доверия и рост сельского хозяйства.

Бюджетный дефицит будет оставаться высоким. В 2023 году он вырастет на 1,6 п. п., до 17% ВВП, в 2024-м – составит 16,9% ВВП. Инфляция вырастет в среднем до 9,1% в 2024-2025 годах.

Кредитные рейтинги Fitch

Fitch является одним из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody'S и S&P.

В июне 2023 года Fitch Ratings также подтверждало долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC".

Ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+"(очень высокий уровень кредитоспособности) с "ААА" (самый высокий уровень кредитоспособности).

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