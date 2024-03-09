Агентство S&P заявило, что прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Украины в иностранной валюте - негативный.

Агентство S&P Global заявило, что "практически уверено", что Украина объявит дефолт по внешним коммерческим обязательствам. В связи с этим долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте снижен до уровня "junk" – преддефолтный уровень.

Агентство снизило рейтинг до "CC" с "CCC" и заявило, что ожидает, что Украина начнет официальные переговоры о реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине 2024 года.

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года положило начало самой смертоносной войне, открывающей новую страницу в европейской истории за более чем 70 лет.

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"Учитывая значительный ущерб, нанесенный физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины подвержены высокой степени неопределенности", - цитирует отчет S&P издание Reuters.

Агентство заявило, что прогноз по рейтингу FC Украины - негативный.

Кредитные рейтинги Украины - последние новости

В июне 2023 года Fitch Ratings также подтверждало долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC".

11 декабря 2023 года международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "СС" - то есть высока вероятность дефолта.

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