США пообещали поддержать Европу, если возникнет потребность в энергии из-за конфликта или санкций.

Вашингтон провел переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями относительно дополнительных поставок природного газа в Европу на случай непредвиденных обстоятельств, если конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки голубого топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два американских чиновника и источники в энергетической сфере.

Представители Госдепа поинтересовались этим у компаний, откуда могут поступить дополнительные поставки газа. Официальные лица США выясняли, есть ли у компаний ресурсы, чтобы наладить экспорт и при необходимости отложить техническое обслуживание на местах.

Компании сообщили чиновникам США, что "глобальные поставки газа ограничены, и что доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России".

Читайте такжеУкраина уменьшила потребление газаПока непонятно, с какими именно компаниями связывались американские чиновники.

Представитель Совбеза США не стал комментировать переговоры с энергетическими компаниями, однако подтвердил, что "проводится планирование на случай непредвиденных обстоятельств".

"Соединенные Штаты пообещали поддержать Европу, если возникнет потребность в энергии из-за конфликта или санкций", - сказал второй собеседник в сфере.

Советник госсекретаря по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн в ближайшее время планирует посетить крупные компании по производству сжиженного природного газа в Катаре, сказали для Reuters.

Угроза полномасштабного нападения России на Украину: что известно

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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