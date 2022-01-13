Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что российскому главе Владимиру Путину советуют "варианты", которые якобы заставят Украину выполнять "Минские соглашения".

Об этом он заявил в эфире пропагандистского RTVI в интервью Тине Канделаки.

Рябков утверждает, что поведение руководства Украины якобы нельзя предсказать, поэтому в Москве рассматривают различные варианты действий по эскалации на российско-украинском приграничье.

Дипломат добавил, что кое-кто из окружения Путина советует "покончить" с вопросом Украины, уточнив, что речь идет о "тяжелом сюжете".

Читайте такжеВ России пожаловались на "непробиваемую позицию" НАТО и США по "гарантиям безопасности""В головы Киева могут прийти вообще немыслимые вещи. Надо покончить с этим, надо вернуть Украину реально к выполнению Минского комплекса мер. Что касается потенциальной реакции с нашей стороны... Президенту военные специалисты постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации. Это тяжелый сюжет. И в публичном пространстве он не должен ни в коем случае светиться, поскольку это уже само по себе раскачивание ситуации", - заявил Рябков.

При этом в МИД России утверждают, что они якобы призваны решить ситуацию "дипломатическим путем".

Поражение РФ в переговорах с США и НАТО

В среду, 12 января, состоялись переговоры России с представителями НАТО в формате спецзаседания. Страны-члены Альянса, комментируя результаты встречи, официально заявили, что отклоняют "гарантии безопасности" РФ относительно невступления в НАТО отдельных стран, в том числе Украины.

Кроме того, в НАТО не отказались от размещения войск на восточных границах.

В свою очередь, в Госдепе США были обеспокоены, что россияне не взяли на себя обязательства убрать войска с российско-украинского пограничья.

Переговоры с Кремлем происходили на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничье, куда, по оценкам западных разведданных, МО РФ отправило около 100 тысяч военных.

Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями". В Кремле утверждают, что войска Альянса якобы угрожают нацбезопасности страны.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли России, что судьбу принятия стран будут решать только члены организации и народы этих стран.