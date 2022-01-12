Страны-члены Альянса также отметили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что страны-члены Альянса на встрече с Российской Федерацией подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов, которые желают присоединиться к Альянсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.

"Сегодня Россия подняла вопрос о предложениях, которые она опубликовала в декабре, направленные на решение ее беспокойств по поводу безопасности. Они включают требования прекратить принимать новых членов в НАТО и вывести войска из восточных стран-членов. Со своей стороны, страны-члены вновь подтвердили политику НАТО "открытых дверей" и право каждой страны выбирать собственные механизмы безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

"Страны-члены четко дали понять, что они не откажутся от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе с присутствием войск на восточном рубеже НАТО", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеКремль отрицает связь внезапных ученый возле Украины и переговоров с НАТОПри этом, он сказал, что в то же время страны-члены и Россия выразили необходимость возобновления диалога и изучить возможность проведения предстоящих встреч.

Как подчеркнул Столтенберг, НАТО полностью согласны с тем, что только Украина и 30 стран-членов могут решить, когда Украина будет готова к членству в Альянсе. "Никто другой не может что-то сказать, и понятно, что Россия не имеет права вето в отношении того, может ли Украина стать членом НАТО",- подчеркнул Столтенберг.

По его словам, страны-члены готовы поддержать Украину на пути к членству помогать в процессе реализации реформ, модернизации Вооруженных сил, чтобы соответствовать стандартам НАТО. "И потом, в конечном счете, это должны быть союзники НАТО и Украина, которые примут решение относительно членства", - сказал генеральный секретарь.

Читайте такжеРоссия стянула военных на "учения" в оккупированный КрымКроме того, страны-члены Альянса призвали Российскую Федерацию немедленно уменьшить напряжение на границах Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск.

"Страны-члены НАТО являются дальновидными относительно перспектив этих переговоров. Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу военного наращивания России в Украине и у нее, и призвали Россию немедленно деэскалировать ситуацию и уважать суверенитет и территориальную целостность ее стран-соседей", - заявил Столтенберг.

"Они также призвали Россию воздерживаться от агрессивного размещения сил и злобной деятельности, направленной против стран-членов, и соблюдать все ее международные обязательства и обещания", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что диалог между НАТО и РФ сложный, но еще более важный.

"Страны-члены заявили, что приложат все усилия для нахождения политического пути для дальнейшего движения", - сказал генеральный секретарь.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на встречах с представителями РФ на этой неделе будут урегулированы все вопросы и проблемы, но подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Заседание Совета НАТО-Россия состоялось на фоне наращивание Россией войск на границе с Украиной, а также в связи с требованием РФ к США и НАТО обязаться не принимать Украину к членству в Альянсе.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

7 января Столтенберг подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией относительно будущего членства других стран.

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