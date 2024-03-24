Военный пирог - еще один ретро-рецепт выпечки, который пришел к нам со времен Первой мировой войны. Он появился в тяжелый период дефицита продуктов, когда каждое яйцо было на вес золота.
Поэтому торт выпекался без яиц, молока и масла, зато в начинке есть сухофрукты в сочетании со специями. Сейчас в Украине идет война, во многих семьях мужчины несут службу в составе ВСУ, поэтому, если есть возможность, можно угостить своих героев этим вкусным старинным тортом. Несмотря на ограниченность в ингредиентах, он обладает превосходным вкусом, а его текстура остается влажной в течение нескольких дней. Детали рецепта раскрыли кулинары Simplyrecipes.
Энергетическая ценность торта на 100 граммов - 357 кал (жиры 7 граммов, углеводы 74 грамма, белки 4 грамма).
Ингредиенты на военный пирог:
- 2 стакана (300 г) сухофруктов, таких как изюм, нарезанные финики и/или смородина;
- 1 стакан (213 г) фасованного светло-коричневого сахара;
- 1 чашка (240 мл) крепко заваренного кофе;
- 1/3 стакана (75 г) несоленого сливочного масла;
- 1 чайная ложка соды;
- 2 стакана (240 г) муки грубого помола;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха;
- 1/2 чайной ложки молотой гвоздики;
- 1/2 чайной ложки молотого душистого перца;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки поваренной соли;
- сахарная пудра для подачи (по желанию).
Интересно, что у торта есть различные вариации названия. В США его также называют "военный торт 1918 года" или "канадский военный торт".
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180-190 градусов. Возьмите круглую форму (20 см) глубиной примерно в 5 см. Выстелите дно пергаментной бумагой или промажьте маслом. Притрусите бока формы и пергаментную бумагу мукой/манкой.
- Отварите сухофрукты: в средней кастрюле смешайте сухофрукты, коричневый сахар, кофе и сливочное масло. Доведите до кипения на среднем огне. Продолжайте кипятить в течение 3 минут. Когда масло растопится, коричневый сахар растворится, а сухофрукты набухнут - снимите кастрюлю с огня и отставьте на 5 минут, чтобы она немного остыла.
- Добавьте в кастрюлю сухие ингредиенты: всыпьте соду (смесь будет пузыриться и пениться, это нормально) и осторожно перемешайте смесь силиконовой лопаткой. Далее добавьте в кастрюлю муку, корицу, мускатный орех, гвоздику, душистый перец, разрыхлитель и соль. Перемешайте, важно, чтобы там не было комочков сухой муки.
- Заливаем тесто в форму, разравниваем верх. Выпекаем примерно 30 минут. Готовность пирога можно проверить зубочисткой. Далее даем ему остыть в течение 10 минут. Проводим ножом для масла по краю пирога, осторожно переворачиваем его на другую сторону для полного остывания, убрав пергамент.
- По желанию посыпаем верх торта сахарной пудрой. Все, военный пирог можно подавать к столу.
В домашних условиях (при комнатной температуре) пирог может стоять до недели. Но важно его плотно накрыть. Также его можно поставить в морозилку на срок до 3 месяцев, завернув в пленку. Приятного аппетита!
Йогуртовый торт из 3 ингредиентов
Также советуем угостить близких легким йогуртовым тортом, который вкусом будет напоминать чизкейк, а внешним видом пригоревший баскский пирог в испанском стиле. Его выпечка у вас займет всего 20 минут.
В основе рецепта 3 ингредиента, которые позволят экспериментировать со вкусом. Торт можно запечь не только в духовке, но и в мультипечке. Читай о легком и бюджетном "чизкейке" в материале.