Это рецепт почти столетней давности. Питательная ценность лакомства на 100 граммов - 357 кал.

Военный пирог - еще один ретро-рецепт выпечки, который пришел к нам со времен Первой мировой войны. Он появился в тяжелый период дефицита продуктов, когда каждое яйцо было на вес золота.

Поэтому торт выпекался без яиц, молока и масла, зато в начинке есть сухофрукты в сочетании со специями. Сейчас в Украине идет война, во многих семьях мужчины несут службу в составе ВСУ, поэтому, если есть возможность, можно угостить своих героев этим вкусным старинным тортом. Несмотря на ограниченность в ингредиентах, он обладает превосходным вкусом, а его текстура остается влажной в течение нескольких дней. Детали рецепта раскрыли кулинары Simplyrecipes.

Энергетическая ценность торта на 100 граммов - 357 кал (жиры 7 граммов, углеводы 74 грамма, белки 4 грамма).

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Ингредиенты на военный пирог:

2 стакана (300 г) сухофруктов, таких как изюм, нарезанные финики и/или смородина;

1 стакан (213 г) фасованного светло-коричневого сахара;

1 чашка (240 мл) крепко заваренного кофе;

1/3 стакана (75 г) несоленого сливочного масла;

1 чайная ложка соды;

2 стакана (240 г) муки грубого помола;

1 чайная ложка молотой корицы;

1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха;

1/2 чайной ложки молотой гвоздики;

1/2 чайной ложки молотого душистого перца;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/2 чайной ложки поваренной соли;

сахарная пудра для подачи (по желанию).

Интересно, что у торта есть различные вариации названия. В США его также называют "военный торт 1918 года" или "канадский военный торт".

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180-190 градусов. Возьмите круглую форму (20 см) глубиной примерно в 5 см. Выстелите дно пергаментной бумагой или промажьте маслом. Притрусите бока формы и пергаментную бумагу мукой/манкой. Отварите сухофрукты: в средней кастрюле смешайте сухофрукты, коричневый сахар, кофе и сливочное масло. Доведите до кипения на среднем огне. Продолжайте кипятить в течение 3 минут. Когда масло растопится, коричневый сахар растворится, а сухофрукты набухнут - снимите кастрюлю с огня и отставьте на 5 минут, чтобы она немного остыла. Добавьте в кастрюлю сухие ингредиенты: всыпьте соду (смесь будет пузыриться и пениться, это нормально) и осторожно перемешайте смесь силиконовой лопаткой. Далее добавьте в кастрюлю муку, корицу, мускатный орех, гвоздику, душистый перец, разрыхлитель и соль. Перемешайте, важно, чтобы там не было комочков сухой муки. Заливаем тесто в форму, разравниваем верх. Выпекаем примерно 30 минут. Готовность пирога можно проверить зубочисткой. Далее даем ему остыть в течение 10 минут. Проводим ножом для масла по краю пирога, осторожно переворачиваем его на другую сторону для полного остывания, убрав пергамент. По желанию посыпаем верх торта сахарной пудрой. Все, военный пирог можно подавать к столу.

В домашних условиях (при комнатной температуре) пирог может стоять до недели. Но важно его плотно накрыть. Также его можно поставить в морозилку на срок до 3 месяцев, завернув в пленку. Приятного аппетита!

Йогуртовый торт из 3 ингредиентов

Также советуем угостить близких легким йогуртовым тортом, который вкусом будет напоминать чизкейк, а внешним видом пригоревший баскский пирог в испанском стиле. Его выпечка у вас займет всего 20 минут.

В основе рецепта 3 ингредиента, которые позволят экспериментировать со вкусом. Торт можно запечь не только в духовке, но и в мультипечке. Читай о легком и бюджетном "чизкейке" в материале.

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