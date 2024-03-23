Согласитесь, вкусная выпечка всегда пригодится к столу. Предлагаем угостить семью простым в приготовлении йогуртовым тортом, который будет на вкус напоминать чизкейк.
Вам понадобится лишь 3 основных ингредиента, форма для выпечки и духовка. Хотя пирог можно смело печь во фритюрнице (современная мультипечка). Его главный секрет - это ваниль, однако у вас будет пространство для собственных экскрементов. Детали, как испечь вкусность всего за 20 минут, описал Express.
Традиционный йогуртовый пирог не содержит сахара. Поэтому он низкокалорийный и может стать хорошим перекусом к чаю.
Для приготовления вам понадобятся: ванильный йогурт с маленьким процентом жирности (400 г), 4 яйца, 4 ст. ложки кукурузного крахмала. Также можно добавить ванильную эссенцию и кленовый сироп. Если с последним проблема, смело меняем его на мед, фруктовый джем, просто фрукты или сахарную пудру. Интригует? Тогда смотри рецепт ниже. Все это будем запекать в форме в 6 дюймов (15 см).
Как готовить легкий вариант йогуртового пирога:
- Смажьте форму кулинарным спреем и выстелите сверху кулинарную бумагу. Она должна полностью покрывать внутреннюю часть формы и немного выходить на боковые стенки.
- Прижмите пергамент, чтобы он прилип к противню. Не волнуйтесь, если он помнется - это придаст пирогу домашний вид.
- Сначала добавьте йогурт в миску, далее смешиваем его вместе с яйцами (последовательно разбиваем одно за другим, пока все не взболтается в гладкую консистенцию). Если вам хочется добавить сахара или немного ванили (эссенции), делаем это именно на этом этапе.
- Просеиваем кукурузный крахмал в тесто, взбиваем до однородности.
- Выливаем тесто в форму для выпекания и готовим во фритюрнице/печке при температуре 160°С от 20 до 23 минут. Если есть духовка, ставим пирог на 70-75 мин и печем при 180°C. Он будет готов, как только немного надуется и карамелизируется сверху.
- Вынимаем торт, даем ему остыть при комнатной температуре около 30 минут. Затем ставим в холодильник на два часа.
При подаче даем кленовый сироп, фрукты, мед или другое сладкое на тарелку или поверх торта. Некоторым нравится блюдо с греческим йогуртом. Как мы уже упоминали, этот рецепт можно совершенствовать на свой вкус. Например, вместо ванильного йогурта, можно попробовать любой другой.
Советуем экспериментировать со специями: корица и мускатный орех будут прекрасно сочетаться в выпечке. Приятного аппетита!
Универсальное правило для самого вкусного чая
Если с тортом разобрались, как насчет ароматного чая? УНИАН выяснил, как вкусно заварить напиток. Может показаться, что это легкое дело - бросил пакетик или листья чая в кипяток - готово.
Но время настаивания жидкости тоже имеет значение. Об универсальном правиле - читай в в материале. Отметим, что эксперимент с напитком провели ученые.