На выпечку уйдет всего 20 минут, главный секрет вкуса - в ванили. Хотя у вас есть пространство для эксперимента.

Согласитесь, вкусная выпечка всегда пригодится к столу. Предлагаем угостить семью простым в приготовлении йогуртовым тортом, который будет на вкус напоминать чизкейк.

Вам понадобится лишь 3 основных ингредиента, форма для выпечки и духовка. Хотя пирог можно смело печь во фритюрнице (современная мультипечка). Его главный секрет - это ваниль, однако у вас будет пространство для собственных экскрементов. Детали, как испечь вкусность всего за 20 минут, описал Express.

Традиционный йогуртовый пирог не содержит сахара. Поэтому он низкокалорийный и может стать хорошим перекусом к чаю.

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Для приготовления вам понадобятся: ванильный йогурт с маленьким процентом жирности (400 г), 4 яйца, 4 ст. ложки кукурузного крахмала. Также можно добавить ванильную эссенцию и кленовый сироп. Если с последним проблема, смело меняем его на мед, фруктовый джем, просто фрукты или сахарную пудру. Интригует? Тогда смотри рецепт ниже. Все это будем запекать в форме в 6 дюймов (15 см).

Как готовить легкий вариант йогуртового пирога:

Смажьте форму кулинарным спреем и выстелите сверху кулинарную бумагу. Она должна полностью покрывать внутреннюю часть формы и немного выходить на боковые стенки. Прижмите пергамент, чтобы он прилип к противню. Не волнуйтесь, если он помнется - это придаст пирогу домашний вид. Сначала добавьте йогурт в миску, далее смешиваем его вместе с яйцами (последовательно разбиваем одно за другим, пока все не взболтается в гладкую консистенцию). Если вам хочется добавить сахара или немного ванили (эссенции), делаем это именно на этом этапе. Просеиваем кукурузный крахмал в тесто, взбиваем до однородности. Выливаем тесто в форму для выпекания и готовим во фритюрнице/печке при температуре 160°С от 20 до 23 минут. Если есть духовка, ставим пирог на 70-75 мин и печем при 180°C. Он будет готов, как только немного надуется и карамелизируется сверху. Вынимаем торт, даем ему остыть при комнатной температуре около 30 минут. Затем ставим в холодильник на два часа.

При подаче даем кленовый сироп, фрукты, мед или другое сладкое на тарелку или поверх торта. Некоторым нравится блюдо с греческим йогуртом. Как мы уже упоминали, этот рецепт можно совершенствовать на свой вкус. Например, вместо ванильного йогурта, можно попробовать любой другой.

Советуем экспериментировать со специями: корица и мускатный орех будут прекрасно сочетаться в выпечке. Приятного аппетита!

Универсальное правило для самого вкусного чая

Если с тортом разобрались, как насчет ароматного чая? УНИАН выяснил, как вкусно заварить напиток. Может показаться, что это легкое дело - бросил пакетик или листья чая в кипяток - готово.

Но время настаивания жидкости тоже имеет значение. Об универсальном правиле - читай в в материале. Отметим, что эксперимент с напитком провели ученые.

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