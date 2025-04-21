Лишь небольшая часть людей потребляет рекомендуемое количество клетчатки, утверждают ученые.

Подсчитано, что менее 1 человека из 10 потребляет рекомендуемую норму клетчатки - от 28 до 34 граммов в день. А между тем недостаточное количество этого вещества в организме приводит к проблемам с пищеварительным трактом, избыточному весу, увеличивает риск таких хронических заболеваний, как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания, пишет EatingWell.

Компенсировать недостаток клетчатки могут цельные зерна овсянки. Например, полстакана сухого овса содержит 4 грамма клетчатки. Но, отмечает издание, некоторые фрукты содержат значительно больше клетчатки, чем миска овсяной каши.

К тому же в составе фруктов есть витамины, минералы, антиоксиданты, которые тоже полезны для организма. Издание назвало 5 фруктов с большим содержанием клетчатки.

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1. Авокадо

Одно авокадо в среднем содержит 10 граммов клетчатки. Эти фрукты настолько универсальны и вкусны, что их можно использовать почти во всех видах рецептов - от салатов до смузи. В период с 2000-го по 2020 год мировое потребление авокадо выросло втрое - с 6 миллиардов фунтов до 18 миллиардов фунтов.

С точки зрения здоровья авокадо наиболее известно полезными для сердца жирами. Но и его клетчатка очень важна, особенно для здоровья кишечника. Исследования показывают, что клетчатка авокадо может стимулировать рост полезных бактерий, что, в свою очередь, может привести к производству короткоцепочечных жирных кислот, которые питают кишечник и защищают его от воспаления.

2. Ежевика

В одной чашке ежевики содержится 8 граммов клетчатки. Кроме того, эта ягода богата такими антиоксидантами, как антоцианы, элагитанины, флавонолы и флаванолы, которые помогают обезвредить болезнетворные свободные радикалы, вызывающие болезни сердца.

Большое количество витамина С в ежевике обеспечивает еще более сильное антиоксидантное действие. Также этот витамин улучшает усвоение железа.

3. Малина

Как и в случае с ежевикой, в чашке малины 8 граммов клетчатки. Эта ягода богата защитными антоцианами, флаванолами, флавонолами и элагитанинами. В сочетании они обеспечивают мощное профилактическое действие. Ученые выяснили, что потребление от 1 до 1,5 стакана малины ежедневно может благоприятно влиять на уровень глюкозы в крови, инсулина и холестерина у людей с риском хронических заболеваний.

4. Груши

В одной груше среднего размера содержится 6 граммов клетчатки. Таким образом один плод обеспечивает примерно 20% суточной нормы клетчатки. Если беспокоят запоры, потребление груш может решить проблему. Эти фрукты богаты еще и сорбитом - сахарным спиртом, который имеет естественный слабительный эффект.

5. Гранаты

Чашка зерен граната содержит 7 граммов клетчатки. Также эти фрукты богаты антоцианами, дубильными веществами и флавоноидами, которые, как было доказано, обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами и защищают от болезней сердца.

Исследование показывает, что гранаты содержат соединения, называемые полифенолами. Они способствуют размножению здоровых кишечных бактерий.

Ранее УНИАН рассказывал о 13 фруктах, которые помогают сбросить вес. Отмечалось, что фрукты имеют высокую питательную ценность, и исследования показывают, что ежедневное их употребление может помочь похудеть. Поскольку фрукты содержат много клетчатки и воды, они позволяют чувствовать себя сытым дольше, что снижает вероятность переедания.

Грейпфрут, яблоки, авокадо и арбуз - одни из лучших фруктов, способствующих похудению, считают ученые.

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