При употреблении не менее пяти порций темного шоколада в неделю риск развития диабета 2 типа снижался на 21%.

Согласно новым данным, употребление темного шоколада связано со снижением риска развития диабета 2 типа, в то же время молочный шоколад такого влияния не имел. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на новое исследование, опубликованное в BMJ.

Что обнаружило исследование?

В середине 1980-х и начале 1990-х годов исследователи начали изучать три группы медицинских работников, преимущественно белых. Каждые четыре года более 190 000 участников заполняли подробные анкеты по диете, в которых спрашивалось, как часто они употребляют шоколад. Начиная с 2006 и 2007 годов, в зависимости от группы, исследователи модифицировали анкеты, чтобы спросить, как часто участники ели темный и молочный шоколад. Они следили за здоровьем участников в течение 34 лет.

За это время у почти 19 000 участников развился диабет 2 типа. Однако после корректировки других аспектов их образа жизни, таких как физические упражнения, употребление алкоголя, курение и общая полезность их рациона, а также их возраста и семейного анамнеза диабета, исследователи обнаружили, что люди, которые потребляли не менее пяти порций любого вида шоколада в неделю, имели на 10 процентов более низкий риск развития диабета 2 типа по сравнению с теми, кто редко или никогда не ел шоколад.

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Кроме того, изучая влияние разных видов шоколада, исследователи обнаружили, что у тех, кто потреблял не менее пяти порций темного шоколада в неделю, риск развития диабета 2 типа был на 21 процент ниже, чем у тех, кто потреблял темный шоколад реже одного раза в месяц.

В то же время участники, которые потребляли молочный шоколад, не были защищены от диабета 2 типа. На самом деле, отметили исследователи, они с большей вероятностью набирали вес во время исследования.

В чем причина

Доктор Ци Сан, доцент кафедры питания и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана и ведущий автор исследования сказал, что темный и молочный шоколад содержат одинаковое количество калорий, сахара и насыщенных жиров. Но темный шоколад обычно содержит больше какао, что может быть ключом к его пользе для здоровья.

Какао — это экстракт бобов, богатый клетчаткой и флавоноидами, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием и могут помочь открыть кровеносные сосуды. Некоторые небольшие краткосрочные клинические испытания также показали, что употребление темного шоколада или какао может снизить артериальное давление и улучшить чувствительность к инсулину и резистентность к инсулину — оба эти фактора влияют на риск развития диабета 2 типа.

В то же время, хотя исследование было масштабным и хорошо спланированным, оно не смогло доказать причинно-следственную связь между употреблением шоколада и снижением риска диабета, сказала доктор Сьюзан Спратт, профессор медицины.

Как отмечает доктор Сан, темный шоколад не следует считать "волшебной пилюлей" для профилактики диабета, однако его допустимо включать в рацион в умеренных количествах.

Как рассказывал УНИАН, недавно новое исследование обнаружило связь между потреблением яиц и лучшей семантической памятью, а также исполнительными функциями у женщин.

После исследования данные показали, что женщины, которые ели больше яиц, имели меньшее ухудшение показателей свободного владения языком, оценивающих семантическую память и исполнительную функцию.

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