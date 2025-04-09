Фрукты обладают высокой питательной ценностью, и исследования показывают, что ежедневное употребление фруктов может помочь вам сбросить вес. Поскольку фрукты содержат много клетчатки и воды, они помогают вам чувствовать себя сытым, что снижает вероятность переедания.
Издание Very Well Health пишет, что грейпфрут, яблоки, авокадо и арбуз - одни из лучших фруктов, способствующих похудению.
Грейпфрут
В половине грейпфрута содержится:
- 53 калории;
- 12 граммов (г) сахара;
- 2 г клетчатки;
- 91% воды.
Исследования показывают, что употребление свежего грейпфрута может помочь в потере веса.
Яблоки
В среднем яблоке содержится:
- 95 калорий;
- 19 г сахара;
- 3 г клетчатки.
Продукты с высоким содержанием клетчатки, как яблоки, уменьшают скачки сахара в крови и помогают контролировать вес.
Авокадо
Авокадо среднего размера содержит около 240 калорий. Однако, в нем очень мало сахара - всего около 0,4 г на плод. Регулярное употребление авокадо связано с меньшей распространенностью избыточного веса и помогает его контролировать.
Груши
В средней груше содержится:
- 100 калорий;
- 17 г сахара;
- 5,5 г клетчатки.
Они являются одними из лучших продуктов с высоким содержанием клетчатки, предотвращающих скачки сахара в крови и увеличение веса.
Малина
В порции малины содержится около:
- 64 калории;
- 5 г сахара;
- 8 г клетчатки;
- 86% воды.
Комбинация из большого количества клетчатки и низкой калорийности помогает контролировать голод и вес.
Апельсины
В одном апельсине содержится около:
- 62 калории;
- 12 г сахара;
- 3 г клетчатки;
- 87% воды.
Флавоноиды цитрусовых могут быть полезны при лечении ожирения.
Клубника
В одной порции клубники вы получите примерно:
- 53 калории;
- 8 г сахара;
- 3 г клетчатки;
- 91% воды.
Бананы
В одном среднем банане содержится около:
- 105 калорий;
- 14 г сахара;
- 3 г клетчатки;
- 75% воды.
Исследования показывают, что бананы связаны с меньшим набором веса, но эта связь не так сильна, как в случае с яблоками, грушами и ягодами.
Персики
В среднем персике содержится примерно:
- 59 калорий;
- 13 г сахара;
- 2 г клетчатки;
- 89% воды.
Дыня Канталупа
В одной порции содержится примерно:
- 60 калорий;
- 14 г сахара;
- 2 г клетчатки;
- 90% воды.
Киви
В одном плоде киви содержится примерно:
- 42 калории;
- 6 г сахара;
- 2 г клетчатки;
- 84% воды.
Исследования показывают, что киви может быть полезен для контроля веса.
Арбуз
В одной порции арбуза содержится около:
- 46 калорий;
- 9 г сахара;
- 92% воды.
В арбузе, возможно, меньше грамма клетчатки, но высокое содержание воды может помочь сдержать голод на несколько часов. Ежедневное употребление арбуза вместо низкокалорийного печенья в течение четырех недель было связано со снижением массы тела, артериального давления, соотношения объема талии и бедер, а также индекса массы тела.
Ананас
В одной порции ананаса содержится примерно:
- 83 калории;
- 16 г сахара;
- 2 г клетчатки;
- 86% воды.
Могут ли фрукты откладываться в жир
Некоторые фрукты хороши в небольших порциях, но не идеальны для снижения веса. Так, сухофрукты без сахара - полезный перекус, но они содержат гораздо больше калорий и гораздо больше натуральных сахаров в гораздо меньшей порции. Сухофрукты легко переесть, а некоторые содержат добавленные сахара.
Фруктовые соки обычно содержат больше сахара, чем цельные фрукты, что может повысить уровень глюкозы в крови. Через соки легко получить много лишних калорий.
Консервированные или замороженные фрукты - полезный перекус, но те, что упакованы в густой сироп или содержат добавленные сахара, могут помешать похудению.
Как есть фрукты, чтобы похудеть
Если ваша цель - похудение, простое добавление фруктов не поможет. Вместо этого используйте фрукты как замену сладостям и другим высококалорийным продуктам с низкой питательной ценностью. Потеря веса зависит от потребления меньшего количества калорий, чем вы сжигаете. Большинству взрослых следует стремиться к употреблению 1,5-2,5 порции фруктов в день.
Нет никаких доказательств того, что употребление фруктов в определенное время суток помогает похудеть. Но цельные фрукты с наибольшей вероятностью утолят голод и не дадут сахару в крови подскочить.
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