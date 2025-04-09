Большинство фруктов богаты питательными веществами и полезны для общего здоровья.

Фрукты обладают высокой питательной ценностью, и исследования показывают, что ежедневное употребление фруктов может помочь вам сбросить вес. Поскольку фрукты содержат много клетчатки и воды, они помогают вам чувствовать себя сытым, что снижает вероятность переедания.

Издание Very Well Health пишет, что грейпфрут, яблоки, авокадо и арбуз - одни из лучших фруктов, способствующих похудению.

Грейпфрут

В половине грейпфрута содержится:

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53 калории;

12 граммов (г) сахара;

2 г клетчатки;

91% воды.

Исследования показывают, что употребление свежего грейпфрута может помочь в потере веса.

Яблоки

В среднем яблоке содержится:

95 калорий;

19 г сахара;

3 г клетчатки.

Продукты с высоким содержанием клетчатки, как яблоки, уменьшают скачки сахара в крови и помогают контролировать вес.

Авокадо

Авокадо среднего размера содержит около 240 калорий. Однако, в нем очень мало сахара - всего около 0,4 г на плод. Регулярное употребление авокадо связано с меньшей распространенностью избыточного веса и помогает его контролировать.

Груши

В средней груше содержится:

100 калорий;

17 г сахара;

5,5 г клетчатки.

Они являются одними из лучших продуктов с высоким содержанием клетчатки, предотвращающих скачки сахара в крови и увеличение веса.

Малина

В порции малины содержится около:

64 калории;

5 г сахара;

8 г клетчатки;

86% воды.

Комбинация из большого количества клетчатки и низкой калорийности помогает контролировать голод и вес.

Апельсины

В одном апельсине содержится около:

62 калории;

12 г сахара;

3 г клетчатки;

87% воды.

Флавоноиды цитрусовых могут быть полезны при лечении ожирения.

Клубника

В одной порции клубники вы получите примерно:

53 калории;

8 г сахара;

3 г клетчатки;

91% воды.

Бананы

В одном среднем банане содержится около:

105 калорий;

14 г сахара;

3 г клетчатки;

75% воды.

Исследования показывают, что бананы связаны с меньшим набором веса, но эта связь не так сильна, как в случае с яблоками, грушами и ягодами.

Персики

В среднем персике содержится примерно:

59 калорий;

13 г сахара;

2 г клетчатки;

89% воды.

Дыня Канталупа

В одной порции содержится примерно:

60 калорий;

14 г сахара;

2 г клетчатки;

90% воды.

Киви

В одном плоде киви содержится примерно:

42 калории;

6 г сахара;

2 г клетчатки;

84% воды.

Исследования показывают, что киви может быть полезен для контроля веса.

Арбуз

В одной порции арбуза содержится около:

46 калорий;

9 г сахара;

92% воды.

В арбузе, возможно, меньше грамма клетчатки, но высокое содержание воды может помочь сдержать голод на несколько часов. Ежедневное употребление арбуза вместо низкокалорийного печенья в течение четырех недель было связано со снижением массы тела, артериального давления, соотношения объема талии и бедер, а также индекса массы тела.

Ананас

В одной порции ананаса содержится примерно:

83 калории;

16 г сахара;

2 г клетчатки;

86% воды.

Могут ли фрукты откладываться в жир

Некоторые фрукты хороши в небольших порциях, но не идеальны для снижения веса. Так, сухофрукты без сахара - полезный перекус, но они содержат гораздо больше калорий и гораздо больше натуральных сахаров в гораздо меньшей порции. Сухофрукты легко переесть, а некоторые содержат добавленные сахара.

Фруктовые соки обычно содержат больше сахара, чем цельные фрукты, что может повысить уровень глюкозы в крови. Через соки легко получить много лишних калорий.

Консервированные или замороженные фрукты - полезный перекус, но те, что упакованы в густой сироп или содержат добавленные сахара, могут помешать похудению.

Как есть фрукты, чтобы похудеть

Если ваша цель - похудение, простое добавление фруктов не поможет. Вместо этого используйте фрукты как замену сладостям и другим высококалорийным продуктам с низкой питательной ценностью. Потеря веса зависит от потребления меньшего количества калорий, чем вы сжигаете. Большинству взрослых следует стремиться к употреблению 1,5-2,5 порции фруктов в день.

Нет никаких доказательств того, что употребление фруктов в определенное время суток помогает похудеть. Но цельные фрукты с наибольшей вероятностью утолят голод и не дадут сахару в крови подскочить.

Ранее УНИАН писал, для чего есть киви перед сном.

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