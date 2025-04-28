На уровень холестерина вредно влияет не только питание.

Если вы регулярно не спите рекомендованных 7-9 часов в сутки, вы не просто лишаете себя необходимой энергии, но и рискуете увеличить уровень холестерина и иметь ряд хронических заболеваний, пишет Eatingwell.

Доктор медицинских наук Мелинда Стил напомнила, что дефицит сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, депрессии и даже деменции. По ее словам, несоблюдение режима сна сопровождается каскадом негативных последствий для здоровья, что затрудняет функционирование организма.

Когда вы не высыпаетесь, ключевые гормоны, которые регулируют аппетит, уровень сахара в крови, стресс и метаболизм, нарушаются, заверила еще один эксперт по медицине Ракша Шах.

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"При отсутствии достаточного сна наш организм повышает выработку кортизола, что запускает цепную реакцию для "борьбы" с предполагаемой угрозой", - говорит зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по диабету Бриттани Браун.

Кортизол - это гормон, уровень которого повышается в ответ на стресс. Со временем высокий уровень кортизола, вызванный хроническим стрессом, может влиять на то, как организм метаболизирует липиды, включая холестерин, пояснила эксперт.

Одно из научных исследований показало, что здоровая для сердца диета была менее эффективной в снижении уровня холестерина у женщин с высоким уровнем кортизола по сравнению с теми, у кого уровень этого гормона был низким.

Слишком поздний отход ко сну также может затруднить выбор здоровой пищи, поскольку это влияет на гормоны голода и сытости. Когда сон ограничен, уровень грелина (гормона голода) растет, а уровень лептина (гормона насыщения) снижается. Эти изменения могут негативно повлиять на выбор пищи в течение дня и со временем привести к увеличению веса и повышению уровня холестерина.

"Плохой сон также мешает оставаться активным и выбирать здоровую пищу, создавая цикл, который может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - предостерегла Стил.

Как наладить сон

Многие люди стараются в выходные выспаться. Однако это может быть причиной того, почему вы плохо спите в остальные дни недели. Поэтому Стил рекомендует придерживаться постоянного графика сна, несмотря на выходные.

Циркадный ритм организма хорошо реагирует на постоянство и предсказуемость, поскольку он действует как внутренние часы. В определенное время суток внутренние часы включают и выключают гормоны, связанные с циклами сна и бодрствования. Последовательный график позволяет нормально функционировать вашему циркадному ритму и поддерживать глубокий ночной сон и бодрствование днем.

Сочетание естественного света с физической активностью является отличным способом улучшить сон.

"Выйдите на 10-15-минутную прогулку после обеда. Физическая активность и кратковременное пребывание под солнечным светом могут помочь урегулировать часы вашего организма и способствовать лучшему сну", - советует Стил.

Кроме того, прогулка может помочь снизить уровень стресса, что в свою очередь помогает наладить сон.

Также стоит избегать значительных приемов пищи перед сном. Время ужина является неотъемлемой частью циркадного ритма, и употребление большого количества пищи перед сном может негативно повлиять на качество отдыха и даже на метаболическую реакцию вашего организма на пищу. Кроме того, употребление большого количества пищи менее чем за два часа до сна может не дать организму достаточно времени для переваривания, что потенциально может привести к нежелательным побочным эффектам.

"Желудочно-кишечные симптомы, такие как расстройство пищеварения и изжога, могут мешать как заснуть, так и сохранить сон", - говорит эксперт.

Еще один совет специалистов - отказаться от гаджетов перед сном. Воздействие искусственного синего света за несколько часов до сна может нарушить ваш циркадный ритм.

"Синий свет от экранов мешает выработке мелатонина - гормона, который помогает вам заснуть", - говорит доктор медицинских наук Суприя Рао.

Вместо этого она рекомендует почитать книгу, заняться медитацией.

Ранее УНИАН рассказывал, что полезно есть при высоком холестерине, а чего категорически нельзя. По мнению консультанта интервенционного кардиолога Али Хаванди, нужно понять, почему уровень холестерина вообще повышается.

Если у человека есть генетическая предрасположенность к высокому уровню холестерина в крови, то диета очень мало влияет, отметил специалист. Поэтому обычно нужны лекарства, например статины. Даже для рядового человека с повышенным уровнем холестерина, который в целом здоров, употребление пищи с низким содержанием холестерина, вероятно, будет иметь ограниченный эффект, сказал он.

Если же у человека избыточный вес, резистентность к инсулину или другие связанные с этим заболевания, вполне можно повлиять на свой уровень холестерина с помощью диеты, которая сводится к "здоровому режиму питания, а не к избеганию определенных продуктов с высоким содержанием холестерина".

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