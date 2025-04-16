Если у вас повышенный холестерин, не обязательно отказываться от яиц и сыра, утверждает эксперт.

Высокий уровень холестерина не обязательно означает, что вам следует избегать всех продуктов с большим содержанием холестерина. Недавние исследования показали, что богатые холестерином обезжиренное молоко, йогурт, выдержанный сыр могут действительно улучшить липидный (жировой) профиль крови, пишет The Telegraph.

Консультант интервенционного кардиолога Али Хаванди считает, что нужно понять, почему уровень холестерина вообще повышается.

"Если у вас есть генетическая предрасположенность к высокому уровню холестерина в крови, диета очень мало влияет, поэтому обычно нужны лекарства, например статины. Даже для рядового человека с повышенным уровнем холестерина, который в целом здоров, употребление пищи с низким содержанием холестерина, вероятно, будет иметь ограниченный эффект", - говорит он.

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Если же у человека избыточный вес, резистентность к инсулину или другие связанные с этим заболевания, вполне можно повлиять на свой уровень холестерина с помощью диеты. По его словам, диета сводится к "здоровому режиму питания, а не к избеганию определенных продуктов с высоким содержанием холестерина".

Он объяснил, какие продукты с высоким содержанием холестерина следует ввести в свой рацион, а каких лучше избегать.

5 продуктов с высоким содержанием холестерина, которые следует оставить в рационе

1. Сыр

"Я часто слышу, как люди говорят, что "у меня высокий уровень холестерина, поэтому я не должен есть сыр", но есть достоверные данные о том, что сыры длительного брожения [такие как выдержанный чеддер] являются полезными", - отметил Хаванди.

Несмотря на высокое содержание холестерина, в сыре много витаминов A, K, B12, кальция, фосфора, магния, а также полезных для кишечника пробиотиков. Эксперт привел исследование, которое показало, что участники с метаболическим синдромом, которые придерживались диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира, включавшей 200 г сыра в день, через четыре недели улучшили липидный профиль крови.

2. Яйца

Исследование Гарвардской медицинской школы показывает, что уровень сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые ели до одного яйца в день, не был выше.

Влияние любого холестерина в яйцах смягчают другие полезные для сердца питательные вещества, такие как селен и омега-3 жирные кислоты, которые тоже содержатся в яйцах.

"Я думаю, что если вы едите много яиц, ваш общий холестерин, вероятно, повысится, но приведет ли это к каким-либо прогностическим проблемам, остается спорным. Если вы здоровы, то это вряд ли будет проблемой", - отметил консультант кардиолога.

3. Красное мясо

Вопрос с красным мясом несколько спорный, ведь оно содержит много насыщенных жиров, которые, как показывают исследования, повышают уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого) в крови. Однако Хаванди считает, что такая точка зрения является слишком упрощенной.

"Общепринятое мнение заключается в том, что ЛПНП-холестерин - это зло, что существует прямая связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и лучшее, что вы можете сделать, - это уменьшить его, убрав насыщенные жиры из рациона. Но эта модель уже устарела", - пояснил эксперт.

Если у вас высокий холестерин из-за того, что вы принадлежите к так называемой "метаболической" группе, тогда, говорит он, нужна смена пищевой модели - от богатой на сахар и углеводы до минимально обработанных сытных продуктов.

"Потребление качественного стейка, богатого белком, улучшает регуляцию аппетита, что поможет контролировать метаболические нарушения. Это очень похоже на то, как работают лекарства GLP-1, например, Оземпик, - они просто выключают чувство голода", - сказал Хаванди.

4. Моллюски

Моллюски отличаются от большинства других продуктов, богатых холестерином, низким содержанием жира. Жир в них является полезным для сердца сортом омега-3, который, как известно, защищает от риска сердечных заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация считает, что они должны быть частью здоровой для сердца диеты, большую часть которой составляет растительная пища, в частности цельные зерна, свежие фрукты и овощи.

5. Печень

Печень - это дешевый, насыщенный питательными веществами источник белка, важных для здоровья микроэлементов, таких как железо и медь, витаминов A, B12, D, E, K. Как и в ситуации с моллюсками, несмотря на высокое содержание холестерина, в ней мало жира.

Врачи утверждают, что не нужно отказываться от печени, если она является частью здоровой и сбалансированной диеты.

3 продукта, которых следует избегать при повышенном холестерине

1. Сахар

Чрезмерное потребление сахара, особенно в составе ультраобработанных пищевых продуктов, является основным фактором метаболических расстройств, таких как диабет второго типа.

К сожалению, скрытые сахара есть везде, и поэтому нужно внимательно читать этикетки к пищевым продуктам.

"Многих моих пациентов, даже с лучшей мотивацией, пищевая промышленность способна обмануть. Они могут есть фруктовый йогурт с низким содержанием жира в качестве перекуса, думая, что это здоровая пища, но при этом он содержит четыре чайные ложки сахара", - рассказал Хаванди.

2. Ультраобработанные пищевые продукты

Хаванди не советует людям с высоким холестерином переходить на ультраобработанные пищевые продукты с низким содержанием жира.

"Все, на чем в супермаркете написано "легкое" или "с низким содержанием жира", часто является катастрофой для здоровья. Например, обезжиренный майонез будет содержать целый ряд вредных ингредиентов, в частности эмульгаторы, крахмал, сахар, но очень мало масла или яиц", - пояснил специалист.

3. Алкоголь

Даже умеренное употребление алкоголя может нарушить нормальные метаболические процессы в организме, что приведет к увеличению выработки и накопления жира и нарушит переработку сахара и жиров организмом, говорит эксперт. Это способствует не только повышению уровня холестерина, но и ожирению и высокому кровяному давлению, а также факторам риска сердечных заболеваний.

Чтобы снизить холестерин, Хаванди советует также бросить курить, выполнять физические упражнения и контролировать стресс.

Ранее УНИАН рассказывал о 4 самых полезных видах сыра при повышенном давлении. Отмечалось, что нужно уменьшить количество натрия и увеличить количество кальция в пище. Как раз здесь подойдет сыр. Хотя он и имеет репутацию жирной и не слишком питательной пищи, однако употребление определенных видов сыра в умеренных количествах на самом деле может положительно повлиять на давление, свидетельствуют научные исследования.

Однако важно знать, какой вид сыра выбрать для контроля артериального давления. Диетологи назвали четыре лучших вида: швейцарский, моцарелла, козий, рикотта.

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