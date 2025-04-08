Когда уровень холестерина слишком высок, может начаться накопление бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний.

Холестерин жизненно важен для пищеварения, производства гормонов и синтеза витамина D. Однако когда его уровень слишком высок, может начаться накопление бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний. Хотя на возраст и генетику повлиять невозможно, однако соблюдение здоровой диеты и активного образа жизни может позволить частично контролировать уровень холестерина. Поэтому диетологи советуют отказаться от обработанного мяса, пишет Eatingwell.

Отмечается, что обработанное мясо это не только хот-доги и колбасы, но и индейка, ветчина и ростбиф, которые вы покупаете, а не готовите самостоятельно.

Обработанное мясо содержит много насыщенных жиров

В обработанном мясе много насыщенных жиров. А пища с высоким содержанием насыщенных жиров опасна тем, что повышает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин). Это подчеркивает зарегистрированный диетолог Карли Харт.

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Даже менее жирные виды обработанного мяса, например индюшачий бекон или нежирная мясная нарезка, тоже содержат насыщенные жиры, просто немного меньше, отметила диетолог и магистр наук по питанию Вероника Раус.

Обработанное мясо негативно влияет на кишечный микробиом

Состав вашего кишечного микробиома имеет решающее значение почти для всего организма, в том числе и для уровня холестерина. Исследования показывают, что употребление мяса, особенно обработанного, может уменьшить разнообразие кишечных бактерий.

Между тем известно, что разнообразный микробиом играет ключевую роль в регулировании всасывания и выведения холестерина. Хорошо сбалансированный микробиом также помогает уменьшить хроническое воспаление, которое является основной причиной развития сердечных заболеваний.

В обработанном мясе много натрия

Обработанное мясо обычно содержит значительно больше натрия, чем необработанное. Например, 100-граммовая порция запеченной индюшиной грудки содержит 99 миллиграммов натрия, тогда как такая же порция гастрономической индейки содержит целых 810 мг натрия.

Производители добавляют натрий в мясо, чтобы продлить срок его хранения.

"Диета с высоким содержанием натрия может увеличить риск развития высокого кровяного давления, заставляя ваше сердце работать интенсивнее и негативно влияя на ваше общее сердечно-сосудистое здоровье", - отметила Харт.

Другие способы снижения уровня холестерина

- Ешьте много клетчатки. Клетчатка связывается с молекулами холестерина и предотвращает их всасывание в кровь, рассказала Харт. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся фрукты, овощи, цельные зерна и тому подобное.

- Получайте достаточное количество омега-3. Омега-3 жирные кислоты - это "хороший" тип жира, который может помочь уменьшить воспаление, что в свою очередь вызывает высокий уровень холестерина. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, - это жирная рыба (например, лосось), орехи, авокадо, семена льна.

- Выбирайте более здоровые белковые варианты. Изредка хот-дог или бутерброд с мясным деликатесом не навредят здоровью сердца, но их не должно быть на вашем ежедневном столе. Вместо этого Роуз рекомендует употреблять нежирные, необработанные белки растительного или животного происхождения, например курицу, рыбу или пюре из нута.

Ранее УНИАН рассказывал, как черный перец влияет на сердце. Научные исследования показывают, что эта специя богата антиоксидантами и другими соединениями, которые нужны для организма. В частности, в одной чайной ложке черного перца содержится 13% рекомендуемой суточной нормы марганца - минерала, который участвует в метаболизме, формировании костей, иммунитете и свертывании крови.

Также черный перец улучшает уровень холестерина, уменьшает воспаление, поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

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