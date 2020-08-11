Беларусь в протестах: что происходит в стране на второй день после выборов (фото, видео)

Масштабные акции протеста в Беларуси начались сразу после оглашения предварительных итогов президентских выборов.

В Беларуси наступил второй день после выборов президента, в результаты которых отказались верить тысячи жителей страны. Это повлекло масштабные акции протеста, которые начались в Минске и других городах вечером 9 августа, а продолжились уже следующим вечером. Накануне в МВД страны подтвердили смерть одного из участников акций неповиновения. О том, что происходило в Беларуси накануне, и текущей ситуации в стране - читайте ниже.

Протесты в Минске 10-11 августа

Вечером в понедельник тысячи жителей белорусской столицы вновь вышли на улицы города, чтобы показать свое несогласие с победой Александра Лукашенко. Протесты в этот день несколько отличались от предыдущего. Прежде всего тем, что проводились они сразу в нескольких локациях и с привлечением большого количества людей. Делалось это для того, чтобы ввести в заблуждение силовиков, которые готовились к масштабным митингам в центре Минска.

Помимо пеших протестующих особая роль в этот день была отведена автомобилистам. Именно они при помощи личного транспорта блокировали основные магистрали города, преграждая тем самым дорогу спецназу и милиции. К слову, в понедельник на улицах Минска был замечен военный спецназ, который вел огонь по протестующим.

Массовые задержания в понедельник продолжились. Нередко активисты пытались отбить у силовиков задержанных, но это получалось крайне редко. Задержания сопровождались жесткими избиениями, в том числе били женщин и детей.

Минувшей ночью МВД Беларуси подтвердило смерть одного участника акций протеста.

Ситуация в других городах страны

Особенностью нынешних митингов в Беларуси является то, что они проходят не только в столице, но и практически во всех уголках страны. Действия силовиков практически везде одинаковы - избиения, задержания и аресты. Впрочем, в Бресте вчера произошла необычная ситуация - один из военнослужащих отказался избивать горожан.

"Я никого не ударю", - цитирует бойца Телеграм-канал Nexta. После этого машины с силовиками уехали.

В других городах страны люди также вышли на улицы.

Раненые участники протестов

Стычки активистов и правоохранителей приводили к ранениям в обоих лагерях. Временами доставалось и людям, которые не относятся к лагерям противостояния. К примеру, в Минске в ночь на 11 августа пострадал водитель городского автобуса, который стоял неподалеку от эпицентра. Мужчина был ранен в спину, его забрала "скорая" помощь.

Кроме того, из-за использования спецназом светошумовых гранат повреждены, как минимум, два минских троллейбуса. Не обошлось в этот вечер без курьезов: в одном из случаев спецназовец перепутал городской автобус с автозаком и начал тащить задержанного не туда.

Среди пострадавших в ходе протестов есть и журналисты.

После полуночи градус напряжения традиционно начал спадать, протестующих оттеснили от основных точек сбора, часть были задержаны. Другие же разошлись с планами снова собраться вечером 11 августа.

Забастовка в Беларуси

На сегодня в стране запланировали проведение масштабной забастовки. Ее инициаторы забастовки намерены добиться выполнения следующих пунктов:

Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь.

Освобождения всех политических заключённых.

Проведения новых честных выборов.

Тихановская покинула Беларусь

Основной конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская находится в соседней Литве, о чем сегодня сообщил глава МИД этой страны Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он.

Причина такого поступка пока неизвестна - в штабе политика эту информацию пока не комментировали.

Протесты в Минске: фоторепортаж

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