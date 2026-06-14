По каким НПЗ в России нужно бить для топливного коллапса: эксперт назвал главные цели

Удары по этим НПЗ не только лишат рядовых россиян доступа к бензину, но и остановят экспорт нефтепродуктов.

Если нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные в европейской части России, потеряют хотя бы 50% своих мощностей, то остальная часть нефтеперерабатывающей отрасли не сможет удовлетворить потребности экспорта нефтепродуктов и внутреннего потребителя.

Такое мнение высказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", на Radio NV. "Цель Сил обороны на сегодняшний день – чтобы почти во всей европейской части Российской Федерации не работала нефтеперерабатывающая отрасль. И действительно, мы сейчас достигаем этой цели", – сказал он.

По словам эксперта, дроны сейчас залетают и дальше, наносят удары по объектам в полутора и даже 2000 км от украинской границы, но именно европейская часть важна.

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"Именно там сконцентрирована не только основная часть российской нефтепереработки, но и самая современная. То есть после распада Советского Союза модернизация и совершенствование технологических процессов, инвестиции происходили, в первую очередь, в нефтеперерабатывающую отрасль, предприятия, которые находятся в европейской части России. Поэтому здесь есть несколько важных аспектов", – пояснил он.

То есть, как отметил Коваленко, местные НПЗ наиболее современны, оснащены западным оборудованием и поэтому наиболее эффективны в работе.

"Второй аспект: если эти НПЗ нефункциональны хотя бы на 30–40 %, то, соответственно, весь регион от этого страдает, он выбывает из игры, потому что удары наносятся именно по тем участкам, где на НПЗ установлены сложные для восстановления, ремонта, обслуживания или замены элементы, оборудование, технологические линии по переработке сырой нефти...", – пояснил эксперт.

Соответственно, по его словам, если потеряет свою функциональность хотя бы на 50% европейская часть нефтеперерабатывающей отрасли РФ, то вся остальная российская нефтепереработка не будет давать того эффекта, который удовлетворял бы потребности экспорта нефти, не хватит даже для внутреннего потребителя.

Поражение "Крымского титана"

Также Коваленко прокомментировал поражение химзавода "Крымский титан", который производит диоксид титана для нужд российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Он отметил, что на заводе возникло немало проблем за время оккупации полуострова. В частности, на заводе не проводился даже регламентный ремонт.

"Там было много утечек химических веществ в атмосферу. Это был проблемный объект. Россияне почти им не занимались. Он нуждался в постоянном обслуживании, ремонтных работах, надзоре. Его просто эксплуатировали. Поэтому удар по этому объекту значительно уменьшает возможности россиян получать соответствующую продукцию. А во-вторых, для этого завода почти каждый такой удар является критическим, поскольку за годы оккупации объект испытал серьезные проблемы с износом основных силовых компонентов", – сказал эксперт.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, дроны Службы безопасности поразили нефтяной объект в Ярославском регионе Российской Федерации в 700 км от границы.

Также Силы обороны достигли целей в Тульском регионе России – по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.

Кроме того, в шести российских аэропортах были введены ограничения авиасообщения, а в целом за период с вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.

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