'Шахеды' пытались прорваться в Киев: Флэш отчитался об успешном перехвате дронов

Украина задействовала дроны-перехватчики и другие средства для сбивания дронов.

Российские оккупанты вечером 14 июня начали запускать "Шахеды" по Украине. Часть дронов пыталась прорваться в Киев, но их успешно сбили дроны-перехватчики и другие средства, сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

""Шахеды" один за другим пытаются прорваться в Киев через Шостку и далее через Нежин, но наши дроны-перехватчики и пилоты вертолетов пока не оставляют им ни единого шанса", - написал он.

Флэш отметил, что боевая работа Сил обороны Украины продолжается.

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Отметим, что по состоянию на 23:40 воздушная тревога в Киеве не объявлена. Однако в ряде других областей Украины она продолжается.

Почему РФ бьет "Цирконами" и "Орешниками" по Украине

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что РФ использует гиперзвуковые крылатые ракеты типа "Циркон" и баллистические ракеты средней дальности "Орешник" для того, чтобы повлиять на ситуацию внутри Украины и вызвать негативные общественные процессы.

По словам Гнатова, россиянам нужно хоть как-то достигать цели, поставленной военно-политическим руководством. Он подчеркнул, что россияне не имеют успехов на поле боя, а также не могут реализовать цели дипломатическим путем из-за собственного нежелания.

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