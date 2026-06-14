'ИнстаРэмбо': комик-воин Ласточкин изменился до неузнаваемости на службе в ВСУ (фото)

Игорь Ласточкин мобилизовался в 2025 году.

Известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который в 2025 году пополнил ряды ВСУ, впервые за долгое время вышел на связь и в очередной раз поразил всех изменениями во внешности.

В своем Instagram в stories комик опубликовал новый снимок, судя по всему, со службы.

"Окули (очки) из "Авроры" за 170 гривень – и ты сразу ИнстаРэмбо", – подписал фото Ласточкин.

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Юморист показал, что отрастил бороду и волосы на голове. На новом снимке Ласточкина просто не узнать.

Напомним, ранее УНИАН писал, что еще один украинский юморист пополнил ряды ВСУ. Комик и ведущий Данил Белый стал военнослужащим.

"Я официально оформился год назад, до этого просто был с бригадой, помогал 3-й штурмовой, мы делали медийные проекты. А потом уже все – оформили. Я теперь военнослужащий, до конца уже", - поделился он.

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