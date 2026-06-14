Россиянам нужно донести, что они не получат Донецкую область, – эксперт

Донецкая область для россиян гораздо важнее с идеологической точки зрения, чем Луганская.

Донецкая область остается ключевой целью для России, но им нужно доказать, что они ее не получат. Об этом заявил Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ в эфире "Фабрики новостей".

"Во-первых, мы условно потеряли Покровск, Мирноград, поэтому это территория, которая непригодна даже для размещения там каких-либо сил и средств противника, и они отказались от дальнейшего продвижения по этому вектору. Поэтому и мы его не контролируем, но и они его не контролируют. Реально все превратилось в большую серую зону, большую буферную зону", – сказал он.

По словам эксперта, для россиян Донбасс остается ключевой картой, потому что именно через Донбасс в 2014 году они и начали агрессию.

Видео дня

"Луганскую область, к сожалению, они полностью контролируют, а Донецкую – нет. Хотя Донецкая для них, если честно, гораздо важнее с идеологической точки зрения, чем Луганская. И вот для них это, скажем так, идея фикс. И они требуют от нас оставить эту территорию, но без альтернативных уступок со своей стороны. Просто отдайте и все. И если ставить политическую карту, то нужно максимально всему миру доказать ее, российскому командованию доказать, что они ни в коем случае не могут ее взять, это просто невозможно", – пояснил Крамаров.

Он подчеркнул, что если они поймут, что это невозможно, тогда условия по Донбассу будут другими.

"Это будет не просто "отдайте нам", а хотя бы на условиях обмена определенных территорий", – подчеркнул эксперт.

Переговоры по Донбассу: последние новости

Как сообщал УНИАН, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик. По его словам, минимальная цель, которую Путин может преподнести как промежуточную, – это захват Донбасса. Пока он его не захватит, будет пытаться либо торговаться, либо продолжать боевые действия.

Он добавил, что Путину это необходимо для того, чтобы оставаться хотя бы региональным лидером. Ему нужна какая-то победа в войне, чтобы сохранить собственное лицо. В то же время он добавил, что позиция Украины стала значительно сильнее, чем была во время переговоров осенью и зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: