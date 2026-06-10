В начале лета арбузы и дыни нужно удобрять для поддержки роста и формирования завязей.

В начале лета арбузы и дыни активно наращивают зеленую массу и закладывают будущий урожай, поэтому именно в июне подкормки играют самую значимую роль в формировании сладких и крупных плодов. В это время растения особенно чувствительны к питательным элементам, и важно обеспечить им правильный баланс в нужной форме и своевременно. Разберемся, чем удобрить арбузы и дыни в период цветения.

Чем подкормить арбузы и дыни в июне - лучшие средства

Летом растения особенно нуждаются в азоте, фосфоре, калии, магнии и микроэлементах. Сочетание этих веществ предотвращает излишний рост ботвы в ущерб плодам, чего и нужно добиться.

В первую очередь из того, чем подкормить арбузы и дыни для роста, следует выделить азотные подкормки. Обычно используются слабые растворы аммиачной селитры или органические настои, например, коровяк, разведенный водой, что обеспечивает мягкое питание без ожогов корней.

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Однако важно не злоупотреблять азотом, чтобы плоды не стали водянистыми и менее сладкими.

Затем, ближе к середине июня нужно думать, чем подкормить дыни и арбузы для лучшего формирования завязей. И в этом помогут фосфор и калий (которые, кстати, также повышают сахаристость плодов) - они содержатся в различных минеральных смесях, а также в древесной золе.

Еще бахчевые культуры хорошо реагируют на органические настои, например, травяные "чаи" из крапивы, которые не только питают растения, но и улучшают состояние почвы вокруг. Эти подкормки часто применяют между минеральными для стабильного роста без резких скачков.

Чем подкормить арбузы во время цветения - другие варианты

Что касается того, чем подкормить арбузы и дыни во время цветения, то тут наиболее полезны внекорневые подкормки – то есть опрыскивания листьев растворами микроэлементов, таких как бор, магний, цинк и марганец.

Причем так как подкормить арбузы борной кислотой несложно, а эффект она оказывает значительный, именно это средство чаще всего используют опытные садоводы. Обычно где-то 1–2 г кислоты предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем доводят объем до 10 литров и опрыскивают растения по листьям.

Особенно стоит делать так в прохладную или дождливую погоду, когда корни хуже усваивают питательные вещества из почвы.

В целом же важно соблюдать умеренность с удобрениями, особенно азотными. Избыток азота заставляет растения активно наращивать листья и плети, пока плоды развиваются хуже и могут терять сладость.

В итоге, зная, чем подкормить арбузы в домашних условиях, вы не только поможете им в росте, но и сможете получить более крупные, сладкие и сочные плоды.

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