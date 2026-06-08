Эффективным народным методом борьбы со слизнями считается пивная ловушка.

На украинских огородах заводятся рыжие испанские слизни, которые считаются опасными вредителями урожая. Моллюски пожирают всю зелень на своем пути и могут оставить фермера без урожая. Особенно "по вкусу" этому вредителю салат и капуста, хотя под угрозой остаются любые зеленые растения.

Некоторые люди в поиске способа, как избавиться от слизней, придумывают посыпать их солью. Однако этот метод не очень надежный и вредный для почвы. Вместо него предлагаем вам соорудить ловушку, которая доказала свою эффективность.

Как избавиться от слизней всего за одну ночь

Обычно борьба с вредителями осложняется из-за того, что моллюски вылезают поживиться урожаем ночью, а днем редко показываются над землей. К тому же слизни более активны в дождь, когда дачники сидят дома.

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Однако одно эффективное средство от слизней в огороде учитывает обе эти особенности. Хорошо помогает установленная среди грядок пивная ловушка. Слизни обожают запах пивных дрожжей, поэтому обязательно соберутся на такое угощение ночью и утонут в жидкости.

Подготовьте любую ненужную тару - банку, широкую бутылку, пластиковое ведерко и т.д. Емкость должна быть глубиной не менее 15 сантиметров. Сделайте среди грядок яму такой глубины, чтобы верх контейнера был на уровне с почвой. Влейте туда лучшее средство от слизней - темное нефильтрованное пиво. При этом оставьте 3 сантиметра свободного места до края. Затем просто оставьте ловушку, пока она не отловит для вас слизней. При удачных обстоятельствах вредители могут заползти в нее в первую ночь.

Ещё один способ, как навсегда избавиться от слизней, даже не требует прямого контакта с вредителем. Достаточно посыпать вокруг грядок сплошную дорожку материала с шершавой структурой - золу, табачную пыль, гравий, песок и т.д. Так мы сделаем барьер, который моллюски не могут пересечь, поскольку он будет ранить их нежную кожу.

Перечисленные способы помогут отловить или прогнать моллюсков, но не убить их. Если вам интересно, чем можно уничтожить слизняков, то на выбор есть народные и химические средства. Из первой категории популярен раствор нашатырного спирта, но он эффективен только при прямом попадании. Аммиак вызывает смертельный химический ожог у вредителя. Концентрация раствора - столовая ложка нашатыря на литр воды.

Для более длительного действия используют химические гранулы, которые рассыпают между грядками. При контакте с ними животное погибнет. Такие препараты продаются в агромагазинах. Помните, что любое средство от слизней нужно применять в резиновых перчатках, а после контакта следует тщательно помыть руки.

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